Prezidentský kandidát Mistrík: S Kiskom sme sa bavili o podpore, bola by pre mňa vzpruhou

Postoj SaS pri hlasovaní o eurovale, na ktorom padla Radičovej vláda, vníma jej bývalý člen Robert Mistrík ako premárnenú príležitosť.

14. jún 2018 o 18:47 Lucia Krbatová

Kedy ste sa začali zaoberať myšlienkou, že by ste išli kandidovať?

„Niekedy koncom minulého roka prenikli informácie, že prezident Kiska by nemusel kandidovať druhýkrát. Vtedy mi skrsla myšlienka s kandidatúrou a začal som sa ňou zaoberať.“

Dlho ste špekulovalo, že budete kandidátom SaS. Oslovila vás s nápadom kandidovať aj nejaká vami rešpektovaná osobnosť či strana?

Robert Mistrík Je chemik, vedec a podnikateľ. Vyštudoval chemickotechnologickú fakultu v Bratislave, doktorandské štúdium absolvoval na Viedenskej univerzite. Ako hosťujúci vedec pôsobil na National Institute of Standards and Technology (NIST), Gaithersburg v Marylande v USA. Je autorom patentu na identifikáciu malých molekúl vrátane nových diagnostických markerov zákerných chorôb. V roku 2009 spoluzakladal SaS, zo strany vystúpil v roku 2012. Prezident Andrej Kiska mu udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž 1. triedy. V prezidentských voľbách 2019 bude kandidovať ako občiansky kandidát. Podporí ho zrejme strana SaS, rokuje aj o podpore ďalších opozičných strán.

„Nie, rozhodnutie vyšlo z môjho vlastného presvedčenia. Keď som sa rozhodol, že do toho pôjdem, oslovil som Richarda Sulíka aj iných opozičných lídrov a pýtal som sa na ich názor. Ako počúvam ostatných kandidátov, väčšinou ich niekto prehováral či presviedčal, no ja si myslím, že to takto nefunguje. Šancu na úspech má kandidát jedine vtedy, ak sám chce. Nemyslím si, že napríklad Milana Rastislava Štefánika musel niekto presviedčať, aby sa zasadil za myšlienku Československa.“

Rozhodnutie kandidovať za prezidenta je zásadná vec. Čo vás na tento krok podnietilo?

„Chcel som robiť veľký biomedicínsky výskum, ktorý je finančne veľmi náročný. Uchádzali sme sa vtedy o eurofondy a dopadlo to zle. Vtedy som pochopil, že s našou spoločnosťou niečo nie je v poriadku a bolo by chybou, keby sme prenechali túto krajinu nesprávnym ľuďom. To bolo moja motivácia. Pomôcť tejto krajine, niečo pre ňu urobiť. Keď budeme všetci sedieť doma a len nadávať, nič sa nezmení.“

Veci je možné meniť skôr ako predstaviteľ zákonodarnej moci. Prečo ste sa rozhodli práve pre post prezidenta? Je za tým aj to, že ste sa v straníckej politike ako člen SaS necítili komfortne?