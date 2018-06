Žiaci dosahujú v testovaní IT zručností priemernú úspešnosť 45 percent

Žiaci základných škôl majú nedostatky s riešením úloh týkajúcich sa bezpečnosti a počítačových systémov.

13. jún 2018 o 9:37 TASR

BRATISLAVA. Od spustenia najväčšieho testovania IT zručností na Slovensku sa do testovania zatiaľ zapojilo viac ako 18.000 žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl.

Informoval o tom Juraj Kadáš z IT Asociácie Slovenska.

Test pre stredné a vysoké školy vyplnilo 8195 riešiteľov, do testovania pre žiakov základných škôl sa zapojilo 10.170 riešiteľov.

Základné školy majú lepšie výsledky ako vlani

Podľa priebežných výsledkov predstavuje priemerná úspešnosť v kategórii stredných a vysokých škôl 37 percent, o niečo lepšie sú na tom žiaci základných škôl, ich priemerná úspešnosť predstavuje 45 percent.

"Teší ma, že priemerná úspešnosť v prípade základných škôl je zatiaľ vyššia ako minulý rok, no zároveň je pre mňa alarmujúce, že priemerná úspešnosť testovania stredoškolákov je v tejto chvíli výrazne nižšia v porovnaní s minulým rokom. Podľa všetkého sa na tom podieľa aj nedostatočná úroveň výučby matematiky a informatiky na základných a stredných školách," uviedol k priebežným výsledkom testovania prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

Nedostatky s bezpečnosťou systémov

V testovaní sa zatiaľ najviac darí stredoškolákom a vysokoškolákom z Bratislavského kraja, dosiahli priemernú úspešnosť 41 percent, na druhom mieste sú riešitelia z Prešovského kraja s priemernou úspešnosťou 40 percent.

Najväčšiu úspešnosť v prípade testu pre stredné školy riešitelia zaznamenali v kategórii internet, pohybuje sa na úrovni 59 percent.

"Vážne nedostatky však žiaci základných škôl majú s riešením úloh týkajúcich sa bezpečnosti a počítačových systémov, kde zaznamenali len 21-percentnú úspešnosť. Najviac riešiteľov testu pre stredné školy je zatiaľ v Žilinskom kraji, je ich 1990," povedal Kadáš.

Do testu sa zapojilo viac ako 10.000 žiakov základných škôl, priemerná úspešnosť sa pohybuje v rozmedzí od 41 percent (Banskobystrický kraj) do 52 percent (Bratislavský kraj).

"Najviac žiakov - 1795 - sa do IT Fitness Testu zapojilo v Žilinskom kraji. Žiakom základných škôl sa najviac darí v kategórii internet, úspešnosť testovania dosahuje 61 percent," priblížil Kadáš.

Najhoršie sa im zatiaľ darí v kategórii bezpečnosť a informačné systémy, kde žiaci základných škôl dosiahli úspešnosť 36 percent.

Testovanie IT zručností na Slovensku potrvá do 30. júna, zapojiť sa do neho môže každý bez ohľadu na vek, skúsenosti s IT či profesijné zameranie na webe itfitness.sk.