Poslanci odmietli návrh ĽSNS na obmedzenie interrupcií

Z rokovania parlamentu:

- Viacerí opoziční poslanci sa presunuli z výboru, ktorého boli členom, do iného parlamentného výboru. Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý končí v Zahraničnom výbore a stáva sa členom ústavnoprávneho výboru. V zahraničnom výbore ho nahradí nezaradený poslanec Richard Vašečka. Ten opustí Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Beblavý nahradí v ústavnoprávnom výbore nezaradenú poslankyňu Katarínu Macháčkovú, ktorá bude po novom členkou Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.Opozičná poslankyňa za SaS Renáta Kaščáková členstvo vo Výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj vymení za členstvo vo Výbore pre kultúru a médiá. Nezaradená Simona Petrík mení svoje doterajšie pôsobenie vo výbore pre kultúru a médiá za prácu vo výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

- Štát dostane väčšie právomoci v uzatváraní skládok a ich prevádzkovatelia už nemajú mať možnosť vyhovárať sa napríklad na nevysporiadané vlastnícke práva. Na problémy, ktoré sa pri uzatváraní skládok vyskytli, reaguje schválená novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Právna norma zavádza pokutu pre prevádzkovateľov, ktorí napriek výzve nepodajú žiadosť o adekvátne povolenie. Podľa envirorezortu má posilniť kompetencie štátu a odstrániť problémy, ktoré vyplývajú z praxe. Napríklad situáciu, keď prevádzkovatelia skládok síce prestanú odpad navážať, no odmietnu skládku na vlastné náklady uzatvoriť a rekultivovať. Podobne, ak prevádzkovateľ skládky nepodá žiadosť o integrované povolenie aj napriek výzve Slovenskej inšpekcie životného prostredia, hrozí mu pokuta až do výšky 150.000 eur.

- Od roku 2021 by sa malo na Slovensku zaviesť ročné zúčtovanie sociálnych odvodov. Mala by ho vykonávať Sociálna poisťovňa, pričom prvýkrát by sa tak malo stať v roku 2022 za rok 2021. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý parlament posunul do druhého čítania. Poistné na sociálne poistenie by sa tak malo od začiatku roka 2021 platiť vo forme preddavkov, ktoré sa v ďalšom roku ročne zúčtujú podľa skutočných príjmov zamestnanca a podnikateľa za predošlý rok. Výnimkou má byť úrazové a garančné poistenie, ktoré sa ročne zúčtovávať nebude.

- Zvýšenie sadzby za hodinu osobnej asistencie i vyšší príspevok pre rodičov na opatrovanie zdravotne ťažko postihnutého dieťaťa. Toto sú zmeny, ktoré prinesie novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), ktorú definitívne schválil parlament spolu s niekoľkými pozmeňujúcimi návrhmi. Po novom stúpne sadzba za hodinu osobnej asistencie o jedno euro na 3,82 eura. Zvýši sa aj hranica ochrany príjmu ŤZP pri tomto príspevku zo súčasnej úrovne 1,7-násobku sumy životného minima na dvojnásobok. Viac peňazí dostanú aj rodičia, ktorí sa starajú o zdravotne ťažko postihnuté dieťa. Príspevok na opatrovanie im vzrastie na 100 eur mesačne zo súčasnej úrovne 49,80 eura. Plénum odobrilo aj zrušenie krátenia príspevku na opatrovanie, ak ŤZP navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Okrem toho sa úplne zruší aj limit príjmu pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu.

- Výsluhové dôchodky sa v roku 2018 zvýšia o pevne stanovenú sumu. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorú 122 hlasmi poslanci schválili. S návrhom prišiel vtedy ešte zastupujúci minister vnútra Peter Pellegrini, valorizácia by sa mala v nasledujúcich troch rokoch (2018 až 2021) dotknúť celkom 46.000 osôb. Výsluhové dôchodky sa podľa novely zvýšia za každý skončený rok doby trvania služobného pomeru o pevnú sumu 0,60 eura. O pevnú sumu 15 eur sa majú zvýšiť invalidné výsluhové dôchodky, rovnako aj vdovské výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky. Okrem policajtov a vojakov sa zlepšia aj výsluhové dôchodky niekdajších príslušníkov Slovenskej informačnej služby, finančnej polície a Zboru väzenskej a justičnej stráže. Valorizácia sa uskutoční k 1. júlu 2018. V tomto roku si podľa ministerského materiálu vyžiada zvýšené výdavky vo výške 2,5 milióna eur, v ďalších rokoch potom sumu necelých osem miliónov eur ročne.

- Poslanci schválili návrh novely zákona o azyle z dielne ministerstva vnútra. Novela nanovo ustanovuje predlžovanie lehoty na rozhodovanie v konaní o azyle, rozširuje dôvody na zánik azylu a tiež rozširuje dôvody na zánik doplnkovej ochrany. Ustanovuje taktiež nový dôvod na prerušenie konania o udelenie azylu a v súvislosti s definíciou žiadateľa spresňuje relevantné ustanovenia upravujúce práva, povinnosti alebo iné kritériá tak, aby boli viazané na trvanie statusu žiadateľa a nie na trvanie, respektíve skončenie konania o azyle. Novela nadobúda účinnosť 20. júla.