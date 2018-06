Prieskum Focus: Smer sa ustálil okolo 20 percent, Progresívne Slovensko mierne stúplo

Ak by sa voľby konali v prvej polovici júna, Smer by získal 21,7 percenta.

13. jún 2018 o 12:29 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Smer sa podľa posledných prieskumov verejnej mienky ustálil na úrovni okolo 20 percent, no stále je preferenčne najsilnejšou stranou. Agentúra Focus mu v prvej polovici júna namerala 21,7 percenta, čo je v porovnaní s aprílom nárast o 1,2 percenta.

Za Smerom nasleduje opozičná SaS so ziskom 12,4 percenta a hnutie OĽaNO, ktoré by volilo 10 percent. Koaličná SNS by získala 9,8 percenta.

Extrémistov z ĽSNS by volilo 9,7 percenta opýtaných, opozičné hnutie Sme rodina Borisa Kollára 8,1 percenta. Do parlamentu by sa dostal aj KDH so ziskom 6,7 percenta a Most-Híd so ziskom 5,7 percent.

Nové strany si v prieskume Focusu polepšili. Progresívne Slovensko by volilo 3,9 percenta, čo je v porovnaní s aprílovým meraním drobný nárast o 0,3 percenta. Stranu Spolu Miroslava Beblavého by volilo 2,9 percenta. Tesne pred bránami parlamentu by zostalo SMK so štyrmi percentami.