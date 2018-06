Ministerstvo obrany chce obstarať nové radary za 155 miliónov eur

13. jún 2018 o 14:19 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany chce obstarať 17 nových rádiolokátorov za vyše 155 miliónov eur, pričom by mali pribudnúť nové radary stredného, blízkeho a malého dosahu. Vo výdavkoch by mala byť zahrnutá aj príprava a výcvik personálu aj logistická podpora.

Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu predložil rezort obrany do medzirezortného pripomienkového konania. Ministerstvo navrhuje vláde obstarať radarovú techniku spôsobom vláda - vláda (government to government), teda priamym rokovaním s vládou príslušného výrobcu.

Výmena radarov

Nutnosť obmeny radarovej techniky, ktoré je momentálne na hranici svojej životnosti prízvukoval aj predseda vlády Peter Pellegrini (Smer).

Ministerstvo navrhuje obmeniť šesť kusov stredného dosahu, päť kusov malého dosahu a šesť kusov blízkeho dosahu. Podľa predstaviteľov rezortu obrany počíta s obstaraním novej rádiolokačnej techniky aj Dlhodobý plán rozvoja s výhľadom do roku 2030.

"Použiteľnosť rádiolokačnej techniky po termíne životnosti je veľmi problematická vzhľadom na nedostupnosť náhradných dielov ako aj servisnej podpory výrobcov pre zastaranú techniku, čo sa nepriaznivo odzrkadľuje na nízkej prevádzkovej spoľahlivosti a vysokej intenzite porúch," uvádza dokument.



Prevádzka súčasnej techniky má podľa kompetentných navyše dopad na zvyšovanie finančných prostriedkov do opráv či bežnej údržby.

"Tieto skutočnosti majú veľmi nepriaznivý vplyv na neustále zvyšovanie finančných nákladov pre zabezpečenie prevádzky zastaranej rádiolokačnej výzbroje v ďalšom období," približuje rozsah problémov materiál z rezortu obrany.

Tender zrušili

Ministerstvo obrany ešte v priebehu apríla tohto roka informovalo, že takmer trojročný medzinárodný tender na 3D radary nepriniesol víťaza a tender bude zrušený. Po novom chce preto rezort obstarať viac typov aj za väčší obnos.

"Oznámenie o zrušení súťaže bude zaslané do slovenského aj európskeho vestníka a informované budú aj firmy, ktoré sa do súťaže zapojili. Po zverejnení tejto informácie vo vestníkoch bude súťaž oficiálne ukončená. Vzhľadom na to, že tender sa za takmer tri roky nepodarilo ukončiť, rádiolokátory chceme obstarať formou vláda – vláda. V najbližších dňoch predložíme tento návrh riešenia vláde SR," priblížili dôvody zrušenej súťaže predstavitelia rezortu obrany.



Okrem radarov ministerstvo plánuje obstarať aj novú kolesovú techniku typu 8x8 a 4x4. Slovenským vojakom by mali pribudnúť do výzbroje aj ďalšie viacúčelové vrtuľníky UH-60M Black Hawk či nadzvukové stíhačky.

V tomto prípade zvažuje ministerstvo posledné dve ponuky, švédsku a americkú. Definitívne riešenie by malo byť známe do konca júna tohto roka.