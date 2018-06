Politici reagujú na Kiskov prejav, podľa Maďariča bol príliš negatívny

Politici reagujú na prejav Andreja Kisku o stave spoločnosti.

13. jún 2018 o 15:42 (aktualizované 13. jún 2018 o 16:11) SITA, Lucia Krbatová

Marek Maďarič. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Marek Maďarič (Smer)

Poslanec Marek Maďarič si myslí, že prezident tentoraz podal správu o stave spoločnosti najmä z negatívneho pohľadu.

"S viacerými charakteristikami by som vedel súhlasiť alebo súhlasím, na druhej strane sa mi zdalo, že správa bola neúplná, že nežijeme vyslovene len v takomto negatívnom svete.

Správa z minulého roka sa Maďaričovi zdala komplexnejšia. "Ale je to právo pána prezidenta, asi má dôvod, prečo sa sústredil práve na tieto veci."

Peter Pellegrini. (zdroj: SITA)

Peter Pellegrini (Smer)

Prezidenta za jeho prejav kritizoval aj premiér. „Videl som prezidenta, ktorý nepovedal o Slovensku nič pozitívne, nevyzdvihol ani jednu vec, ktorá sa podarila.“ povedal novinárom Pellegrini.

Podľa Pellegriniho Kiska iba kritizoval a na druhej strane žiadal občanov, aby boli hrdí na krajinu.

„Túto správu nepovažujem za správu prezidenta Slovenskej republiky, ale za správu budúceho opozičného politika.“

Igor Matovič. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Igor Matovič (OĽaNO)

Šéf OĽaNO Igor Matovič si myslím, že Kiskov prejav bol veľmi obsažný. Matovič očakával, že Kiska sa dotkne menšieho množstva tém, ale podľa neho v podstate na nič nezabudol.

"Takto si predstavujem správu o stave politiky. A keď to niekto nazve silou mocou politicky, tak je to jeho vec. Ja si myslím, že práve prezident by mal takto sumarizovať čo krajinu trápi."

Ľubomír Galko. (zdroj: TASR)

Ľubomír Galko (SaS)

Ľubomír Galko prezidenta za prejav pochválil. Poslanec SaS si myslí, že tohtoročný prejav bol lepší ako minuloročný.

„Bol primeraný vážnosti situácii, aká je na Slovensku. Som rád, že explicitne pomenoval to, že polícia má veľmi zlé meno, povedal, kto je vinníkom toho zlého mena, hovoril aj o ďalších orgánoch činných v trestnom konaní.“

Ľuboš Blaha. (zdroj: TASR)

Ľuboš Blaha (Smer)

Poslanec Smeru Ľuboš Blaha Andreja Kisku za prejav kritizoval. Jeho slová týkajúce sa vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej označil za vytĺkanie politických bodov.

Všetko ostatné v prejave Kisku boli podľa Blahu len klasické frázy, ktoré americkí neoliberáli opakujú už roky a Kiska iba kopíruje ich dogmy, ktoré za posledné roky ublížili toľkým ľuďom.