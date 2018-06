Podpisy sa nezháňajú ľahko. Platení zberatelia sú rizikom, hovorí Kňažko

Nie všetci, čo ohlásili prezidentskú kandidatúru, budú skutočne kandidovať. Najskôr musia nazbierať 15-tisíc podpisov od ľudí.

15. jún 2018 o 17:52 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Plánoval kandidovať za prezidenta a zohnať na to 15-tisíc podpisov od ľudí. Nakoniec pre ich nedostatok herec a bývalý minister kultúry Milan Kňažko kandidoval pred piatimi rokmi v prezidentských voľbách s podporou 19 poslancov.

"Ja som ohlásil kandidatúru a začal zbierať podpisy pred Vianocami a z časových dôvodov sa to nedalo stihnúť. Zozbieralo sa niekoľko tisíc podpisov," hovorí dnes Kňažko. Prezidentské voľby vtedy vychádzali na polovicu marca.

Nadpis stĺpčeka Kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov alebo kandidát musí mať najmenej 15-tisíc podpisov oprávnených voličov. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi Národnej rady najneskôr 21 dní od vyhlásenia volieb. Tie musí predseda Národnej rady vyhlásiť najneskôr 55 dní pred dňom ich konania. Prezidentskí kandidáti nemusia skladať žiadnu volebnú kauciu.

Rozdiel medzi tým, či niekto kandiduje, lebo vyzbieral podpisy občanov, alebo preto, že ho podporilo aspoň 15 poslancov, nevidí. "Zber podpisov je vlastne súčasť volebnej kampane," hovorí.

Ak by začal s kampaňou rok či dva pred voľbami, vraj by so zberom nemal problém. "Teraz je volieb ešte trištvrte roka, takže sa to dá hravo stihnúť," vraví.

Väčšina z doteraz známych prezidentských kandidátov tentoraz ohlásila, že bude zbierať podpisy.

Petície s najmenej 15-tisíc podpismi musia včas doručiť Národnej rade. Jej zamestnanci potom skontrolujú údaje podpísaných.

V minulosti sa už stalo, že politické strany, ktoré na svoj vznik potrebujú 10-tisíc podpisov, čelili podozreniam, že podpisy sú falošné a ministerstvo vnútra ich odmietlo zaregistrovať.

Istejšie je zbierať sám

Voľby vyhlasuje predseda parlamentu Andrej Danko z SNS najmenej 55 dní pred ich konaním. Očakáva sa, že budú v podobnom termíne ako predošlé. Kandidáti musia najneskôr 21 dní potom, ako Danko voľby vyhlási, odovzdať svoje kandidatúry.