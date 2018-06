Vláda zatiaľ o miliónovej odmene za informácie o Kuciakovej vražde nerozhodla

Ondrej Dostál sa domnieva, že ministerka Lubyová potvrdial, že Fico o odmene klamal.

14. jún 2018 o 16:33 SITA

Podľa podpredsedu vlády boli peniaze dovezené na Úrad vlády SR a po tlačovej besede aj odvezené do banky.(Zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Vláda doposiaľ neprijala žiadne uznesenie, ktorým by rozhodla o odmene milión eur tomu, kto poskytne informácie pre vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Vyhlásila to na dnešnej Hodine otázok v pléne parlamentu ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) v odpovedi na otázku Ondreja Dostála.

Záväzok na miliónovú odmenu

Vyhlásila, že "predchádzajúca vláda pod vedením Roberta Fica ani súčasná vláda Petra Pellegriniho doposiaľ neprijala k otázke žiadne uznesenie vlády."

Prečítajte si tiež: Svine

Podľa nej išlo skôr o "vyslovenie záväzku". Dodala, že 26. februára si vláda na výjazdovom rokovaní v Hnúšti minútou ticha uctila pamiatku zavraždeného páru.

"V utorok 27. februára 2018 sa na úrade vlády za účasti predsedu vlády Roberta Fica, podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka a prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara konala tlačová beseda, na ktorej premiér vyhlásil, že vláda rozhodla o vyhlásení odmeny jedného milióna eur pre človeka, ktorý poskytne relevantné informácie, ktoré môžu viesť k odhaleniu, usvedčeniu a odsúdeniu vrahov Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ako člena vlády sa vás pýtam, kde, kedy a akým spôsobom o tom vláda rozhodla? Ak vláda v tejto veci prijala uznesenie alebo iný typ rozhodnutia, aké je jeho znenie?" pýtal sa Dostál.

Podľa Dostála Lubyová ako jediná potvrdila to, čo všetci tušili, že tvrdenie, že "vláda rozhodla" je nepravdivé a Fico klamal.

"Vláda o ničom takom nerozhodla v čase, keď bol Robert Fico premiérom a nerozhodla o tom ani nová vláda Petra Pellegriniho. Dodnes neexistuje žiadna garancia, že keď niekto poskytne informácie, dostane milión," vyhlásil.

Pellegrini nastúpil až po sľubovanej odmene

Na rovnakú otázku vo štvrtok odpovedal aj podpredseda vlády Richard Raši (Smer), ktorý zastupoval neprítomného premiéra Pellegriniho.

Prečítajte si tiež: Fico sa zastal Troškovej, pri vražde Kuciaka padajú podľa neho nevinné mená

Raši poukázal na to, že otázka Dostála sa týka rozhodnutia z februára 2018, kým Pellegrini bol menovaný do funkcie predsedu vlády až v marci.

"Od uvedeného termínu vykonáva oprávnenia predsedu vlády a nesie ústavnú zodpovednosť. Nie som si však celkom istý, či by kontrolná činnosť voči predsedovi vlády mala smerovať do obdobia, keď ešte nebol vymenovaný do funkcie," povedal Raši.

Napriek tomu uviedol, že podľa jeho informácii pri ponúknutí odmeny milión eur bola inšpiráciou maltská vláda, ktorá pri obdobnom prípade minulý rok ponúkla milión eur pri vyšetrení vraždy maltskej novinárky.

Raši uviedol, že rovnako ako na Malte, aj u nás išlo o prípad mimoriadnej dôležitosti, ktorý si vyžiadal aj mimoriadne opatrenia.

Dodal, že ponúknutie odmeny je u nás zriedkavé. Na Slovensku Trestný poriadok ani zákon o policajnom zbore takúto možnosť neponúka, no podľa neho z hľadiska právneho poriadku sa dá na vypísanie odmeny využiť ustanovenie občianskeho zákonníka. Ide tak podľa neho o nadštandardné zapojenie verejnosti.

Ako Raši uviedol, podľa jeho informácií peniaze boli na tlačovú besedu vo februári za prísnych bezpečnostných podmienok dovezené na Úrad vlády SR a po tlačovej besede aj odvezené do banky.

"Ďalšie podrobnosti podliehajú bankovému tajomstvu," dodal s tým, že "vláda urobí všetko pre to, aby bola vražda vyšetrená a aby občania boli motivovaní pomôcť pri odhalení vraha."

Otázku Dostál položil aj ministrovi práce Jánovi Richterovi (Smer), ktorý uviedol, že sa v plnej miere stotožňuje s odpoveďou Pellegriniho.