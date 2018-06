Dobré ráno: Prečo Mistrík nekandiduje za stranu SaS

Prečo sú všetci občianskymi kandidátmi.

14. jún 2018 o 23:16 Lucia Krbatová, Peter Kapitán

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/458464746&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Stranícke tričko sa už v politike nenosí. Ukázali to aj posledné župné voľby, v ktorých nezávislí kandidáti boli najúspešnejší v doterajšej histórii.

Vyzerá to tak, že príklad si vzali aj prezidentskí kandidáti. Aj keď je Zuzana Čaputová z Progresívneho Slovenska a Robert Mistrík má blízko k SaS, obaja chcú ísť do prezidentských volieb ako občianski kandidáti.

Má to jeden háčik: na to, aby mohlo byť ich meno napísané na volebnom lístku, potrebujú zozbierať minimálne 15-tisíc podpisov. Aj keď to na prvý pohľad vyzerá ako jednoduchá záležitosť, v minulosti to už kandidátom narobilo problémy.

Peter Kapitán sa o občianskych prezidentských kandidátoch rozpráva s Luciou Krbatovou.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Krátky prehľad správ

České televízne stanice Nova a Prima sú na Slovensku o čosi dostupnejšie. Vďaka satelitnej firme Skylink sa po roku možno dostať aj k hlavným programom dvoch najsilnejších českých súkromných televízií. České televízie proti šíreniu svojich programov na Slovensku dlhodobo protestovali, pretože žiaden z operátorov nemá súhlas na šírenie signálu za hranicami Českej republiky.

Polícia obvinila z korupcie dvoch policajtov a dvoch ľudí z vedenia spoločnosti Vassal Eko. Tá sa počas posledného mesiaca v médiách skloňuje v súvislosti s nelegálnou skládkou v Podunajských Biskupiciach. Policajti a šéfovia firmy spoločne trávili dovolenku na jachte v Chorvátsku aj v Moskve.

Silný dážď a výdatné búrky už týždeň trápia Slovensko. Aj vo štvrtok sa s prívalovým dažďom museli vyrovnať obce na Hornej Nitre aj na východe Slovenska. Hasiči museli na viacerých miestach odčerpávať vodu z pivníc, na východe problémy robili aj popadané stromy. Počasie by sa malo zlepšovať cez víkend.

Futbalové majstrovstvá sveta, ktoré sa včera začali, robia radosť najmä predajcom elektroniky. E-shopy registrujú desať až dvadsaťpercentný nárast predaja televízorov. Obchody hovoria, že najviac idú najmä väčšie televízory s uhlopriečkou cez 55 palcov a so športovým režimom, ktorý zvýrazňuje farby a zlepšuje zvuk, aby znel ako na štadióne.

Zo slovenskej hokejovej ligy sa stáva medzinárodná súťaž. Od budúcej sezóny budú v Tipsport lige hrať aj dva maďarské kluby z Budapešti a Miškovca. „Všeobecne je to dobrá správa pre slovenský hokej. Zdvihneme športovú úroveň našej ligy i spoločenskú prestíž,“ myslí si šéf slovenskej ligy Richard Lintner.

Odoberajte podcast Dobré ráno zadarmo

Podcast Dobré ráno je dostupný na rôznych platformách:

Podcasty SME

Okrem podcastu Dobré ráno vydáva denníka SME aj ďalšie tri podcasty - Zoom, Klik a Tech_FM.

Zoom je denný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý deň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a objavov, zo sveta astronómie, biológie a medicíny, ale aj o tom, ako sa šíria hoaxy a falošné správy, a v čom klamú.

Klik je týždenný podcast o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete technológií, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu ráno.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká tiež v spolupráci s Rádiom_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

V máji prerobil denník SME aj svoje televízne štúdio, aby vznikol priestor na nové podcastové štúdio. Podcastové štúdio je dostupné aj k prenájmu na externé nahrávanie.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.