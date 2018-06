Nákup transportérov nemusí byť katastrofa, tvrdí Krajniak po prieskume na rezorte

Galko vyzbrojil Krajniaka otázkami, na ktoré má priniesť odpovede.

15. jún 2018 o 9:40 TASR

BRATISLAVA. Nákup obrnených transportérov ministerstvom obrany (MO) nemusí byť katastrofa. Pripúšťa to opozičný poslanec Milan Krajniak (Sme rodina), ktorý sa zúčastnil na poslaneckom prieskume na rezorte obrany.

"Neviem, samozrejme, na sto percent zaručiť, že MO dá do vlády materiál v podobe, akú som mal možnosť vidieť. Dostali sme ale prísľub, že materiál bude otvorený pre verejnosť, vrátane subdodávateľov a rozkladu ceny jednotlivých komponentov. Ak to tak naozaj bude, potom môj záver je, že to nakoniec nemusí byť katastrofa," napísal Krajniak na sociálnej sieti.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Podklady k nahliadnutiu

Na prieskume tiež dostal prísľub, že aj ďalší opoziční poslanci z Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť dostanú všetky podklady k nahliadnutiu, aby mali všetky informácie.

Krajniak tvrdí, že na prieskume dostali k dispozícii všetky materiály, technické špecifikácie aj utajené analýzy.

Prečítajte si tiež: Krajniak hovorí o províziách pri nákupe transportérov, ministerstvo hrozí žalobou

"Priemerná cena za jedno obrnené vozidlo 8x8 by mala byť vrátane výzbroje, komunikačnej techniky a softvéru cca tri milióny eur bez DPH. Cena podvozku a veže je približne v pomere 50:50. Približne 50 percent vozidla by sa malo vyrábať na Slovensku. Ide najmä o vežu, kanón, zameriavaciu optiku, komponenty zabezpečujúce plávanie, kabeláž, väčšinu munície," uviedol.

Približne 50 percent komponentov vozidla vrátane motora a prevodovky bude podľa jeho slov v prípade schválenia prototypu vo vláde podliehať obstarávaniu, teda bude sa súťažiť.

"Zo slovenských subjektov by mali byť zapojené firmy napríklad Konštrukta Defence, EVPU, ZŤS špeciál, ZVS, ďalšie firmy sa budú môcť zapojiť do súťaží na komponenty. Pancierovanie podvozku bude mať level 3, pancierovanie veže bude mať level 2. Majiteľom technickej dokumentácie a všetkých práv k vozidlu bude Slovenská republika," dodal Krajniak.

Hrnko: Doteraz bolo všetko transparentné

Predseda brannobezpečnostného parlamentného výboru Anton Hrnko (SNS), ktorý bol na prieskume tiež, pre TASR uviedol, že MO dvojici poslancov ukázalo všetky dokumenty súvisiace s nákupom.

"Jednoznačne sa preukázalo, že všetko, čo bolo doteraz urobené, bolo transparentné. To, čo sa hovorilo o províziách, tak vyšlo najavo, že si opoziční poslanci mýlia primeraný obchodný zisk, teda maržu, s províziou. Navyše to násobne navýšili. Pán Krajniak sa mohol presvedčiť, aká je plánovaná marža pre zapojené podniky. Nikto nechce obrať štátny rozpočet o peniaze," deklaroval Hrnko s tým, že armáda dostane dobrú techniku.

Ministerstvo obrany tiež podľa jeho slov vysvetlilo, prečo sú niektoré veci utajené. "Ide o to zabrániť, aby firmy, ktoré by sa mohli zúčastniť, dali dumpingové ceny," dodal.

Člen výboru Ľubomír Galko (SaS), ktorý na prieskume nebol, vyzbrojil Krajniaka 20 otázkami, na ktoré má priniesť odpovede.

"Zatiaľ som ich nevidel, neviem teda zaujať stanovisko. Ak Krajniak upustil od svojho vyhlásenia, že sa tam berú 20-percentné provízie, tak to akceptujem. Ale potrebujem vidieť odpovede," uzavrel exminister obrany.