Fico navrhuje, aby sa kandidáti na prezidenta vzdali daňového tajomstva

Motívom sú daňové problémy Kisku.

15. jún 2018 o 11:36 (aktualizované 15. jún 2018 o 14:10) TASR, SITA

BRATISLAVA. Najsilnejšia parlamentná strana Smer chce zmeniť legislatívu tak, aby kandidáti na prezidenta boli povinní vzdať sa počas kampane daňového tajomstva.

Na piatkovej tlačovej konferencii to avizoval šéf strany Robert Fico, ktorý priznal, že motívom sú daňové problémy súčasnej hlavy štátu Andreja Kisku.

Návrh predložia v septembri

Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva predloží Smer do parlamentu v septembri.

“ Je to trápnosť, ktorá nič nevyrieši. To si Robert Fico naozaj myslí, že Slovensko najviac ohrozujú kandidáti na prezidenta, ktorí predtým podnikali a zverejnenie ich daňových priznaní bude vyriešením problémov slovenskej politiky? „ IGOR MATOVIČ, LÍDER OĽANO

Do paragrafu, ktorý hovorí, čo všetko musí kandidát predložiť predsedovi NR SR, má teda pribudnúť nová podmienka, ktorou je vlastnoručne podpísané vyhlásenie, že sa počas kampane vzdáva daňového tajomstva. "Ak to neurobí, nebude môcť kandidovať," ozrejmil Fico. Dňom volieb sa mu daňové tajomstvo vráti.

Fico zopakoval, že konanie Kisku je amorálne a diskvalifikujúce.

"Chceme zabrániť tomu, aby sa v budúcnosti niečo také mohlo opakovať. Je nemožné, aby na čele štátu stál daňový podvodník. My tu predkladáme informácie, ktoré potvrdzujú, že Kiska si chcel pätinu kampane preplatiť zo štátnych peňazí cez vratku DPH," odkázal.

Danko: Problematiku treba riešiť komplexne

Problematiku úpravy podmienok pre prezidentské voľby treba podľa predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka riešiť komplexne.

„Zase vidíme billboardy na prezidentskú kampaň bez akejkoľvek evidencie,“ uviedol dnes Danko pre agentúru SITA s tým, že národniari sa diskusii nebránia.



Predseda Mosta-Híd Béla Bugár nemá s návrhom Smeru problém, ale v podrobnostiach môže byť podľa neho zádrheľ.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Máme ústavu, zákon o ochrane osobných údajov. Ak to bude v poriadku z pohľadu týchto zákonov, nemám problém,“ povedal. Bugár by však kládol väčší dôraz na to, aby kandidáti museli dokázať, ako vynaložili peniaze v predvolebnej kampani.

Prečítajte si tiež: Poslanci hodnotia činnosť Čižnára a Kováčika za minulý rok

Poslanec za hnutie Sme rodina a kandidát na post prezidenta SR Milan Krajniak je pripravený návrh strany Smer podporiť. Uviedol to pre agentúru SITA po tom, čo predseda Smeru Robert Fico ohlásil, že v septembri predložia návrh, ktorý sprísni podmienky pre každého, kto chce kandidovať na úrad prezidenta SR.

"Navrhnem, aby sa to týkalo aj členov vlády, aj poslancov parlamentu," dodal Krajniak.

OĽaNO označilo návrh za trápny

Opozičné hnutie OĽaNO je za zverejnenie daňových záležitostí u ľudí, ktorí sa uchádzajú o prezidentský post, ale nielen u nich.

Ak to má mať zmysel, daňové aj bankové tajomstvo musí byť zrušené v prípade všetkých záujemcov o vstup do politiky. Na tlačovej konferencii to vyhlásil líder OĽaNO Igor Matovič.

"Je to trápnosť, ktorá nič nevyrieši. To si Robert Fico naozaj myslí, že Slovensko najviac ohrozujú kandidáti na prezidenta, ktorí predtým podnikali a zverejnenie ich daňových priznaní bude vyriešením problémov slovenskej politiky? On veľmi dobre vie, že slovenskú politiku ohrozujú ľudia ako Fico a Robert Kaliňák, ktorí majú majetky napísané na biele kone a obchodujú s daňovými podvodníkmi alebo bývajú v ich bytoch," odkázal Matovič.

Podľa jeho slov ide preto zo strany Fica o falošnú hru. "Vždy si vymyslí nejakú hlúposť, len aby sa hovorilo o ňom a nie o premiérovi Petrovi Pellegrinim. Jeho návrh však vôbec nerieši očistu slovenskej politiky," odkázal šéf Obyčajných.

OĽaNO teda nemá žiaden problém zaviazať všetkých, ktorí chcú ísť do politiky, aby sa vzdali daňového aj bankového tajomstva.

"Podporujeme vzdanie sa tajomstiev, ale ak, tak u všetkých, nielen pri prezidentských kandidátoch," dodal.