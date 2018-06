Angličan, ktorý ovláda 50 rečí, prezradil, čo má zo slovenčiny najradšej

Desať správ, ktoré zaujali čitateľov najväčšieho spravodajského webu o Slovensku v angličtine.

15. jún 2018 o 13:21

1. Slováci vyberajú obľúbené miesta, ale aj lokality, ktoré nemajú radi. Vieme, ako dopadla Bratislava: How do you feel about your city?

2. Vypočujte si prehľad správ z minulého týždňa v anglickom podcaste: Last Week in Slovakia

3. Ktoré historické udalosti z našej nedávnej minulosti vybrali Slováci a Česi ako najkľúčovejšie? What are the key events in modern Slovak (and Czech) history?

4. Na Slovensku si dávajte pozor! Varuje Nemcov ich ministerstvo: German ministry warns tourists against Slovakia

5. Šamorín bol v minulosti dôležitejší než si myslíme: Precious Romanesque church reveals secret

6. Vybrali sme 10 citátov, ktoré si z prejavu prezidenta Andreja Kisku treba zapamätať. 10 quotes from the president’s speech

7. Reakcie Slovákov na tragický príbeh Filipínca sledovali aj v jeho rodnej vlasti. Takto Slováci vyšli do ulíc: Bratislava called for justice for Henry Acorda and an end to violence

8. Videli ste už autá, ktoré sa budú exkluzívne vyrábať v Nitre? Jaguar Land Rover will move all production of Discovery to Slovakia

9. BBC sa čuduje, prečo sa ruskí inžinieri zdržujú pri základni NATO: BBC is surprised by obsolete Slovak MIG fighter planes

10. Angličan, ktorý ovláda 50 rečí, prezradil, čo má zo slovenčiny najradšej: Famous polyglot gets an adrenaline rush learning new languages

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.