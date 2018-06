Opekačka v lese môže vyjsť aj na stovky eur

Niektoré oblasti v posledných dňoch sužovali záplavy, hasiči však vystríhajú aj pred požiarmi.

15. jún 2018 o 21:00 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Aj keď v posledných dňoch sa na viacerých miestach na Slovensku vyskytli silné búrky, výstrahy pred vznikom požiaru sa v piatok rozšírili takmer na celé územie s výnimkou zopár okresov.

Suchom sú postihnuté najmä oblasti na severovýchode Slovenska. V piatok však výstraha pred zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru začala platiť aj v celom Banskobystrickom kraji.

„Dnes ráno nám prišlo od hasičov upozornenie. Musíme ho vytlačiť a dať vedieť obyvateľom,“ hovorí Jana Janšová, starostka obce Teplý Vrch v okrese Rimavská Sobota. V praxi to vyzerá tak, že najmä na miesta, kam ľudia chodia radi opekať, vylepia oznamy, že v tomto čase je to zakázané.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Ľudia si myslia, že ak aj trochu popršalo, je bezpečné ísť len tak do lesa grilovať alebo opekať. Ale tak to nefunguje, preto najmä v letných mesiacoch posielame výstrahy,“ tvrdí hovorkyňa hasičov Zuzana Farkasová. Tým, ktorí upozornenie neposlúchnu, hrozí pokuta až do výšky 331 eur.

Pozor na požiare

„Najistejšie je sledovať aktuálne výstrahy, ktoré sú denne aktualizované na stránke Hasičského a záchranného zboru,“ dodáva Farkasová. Vhodné podľa nej je, ak pre istotu človek zavolá aj na operačné stredisko a uistí sa, či je rozkladanie ohňa v danom čase a priestore v poriadku.

“ Zvýšená výstraha pred požiarom v praxi znamená úplný zákaz rozkladania ohňa, zakázané je aj odhadzovanie cigaretových ohorkov či iných tlejúcich predmetov, „ Iveta Randziaková, starostka Klátovej Novej Vsi

Hasiči taktiež ľuďom odporúčajú, aby na operačnom stredisku nahlásili miesto, na ktoré chcú ísť opekať či grilovať a po konci akcie znova ohlásili, že oheň bezpečne uhasili.

Predpoveď rizika požiarov, ktoré letné opekačky v prírode výrazne limituje, sa dá skontrolovať aj na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu. V súčasnosti je najvážnejší stav na severe Nitrianskeho a juhu Žilinského kraja.

Napriek tomu hasiči v piatok vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru takmer na celom Slovensku s výnimkou Bratislavy, Galanty, Komárna a časti severných okresov Prešovského kraja.

„Zvýšená výstraha pred požiarom v praxi znamená úplný zákaz rozkladania ohňa, zakázané je aj odhadzovať cigaretové ohorky či iné tlejúce predmety,“ hovorí Iveta Randziaková, starostka obce Klátova Nová Ves v okrese Partizánske.

Aj jej do kancelárie v piatok ráno prišla výstraha, zverejní ju na obecnej internetovej stránke a vyhlási v obecnom rozhlase. S požiarmi má obec skúsenosti, v minulom roku často horela najmä slama na poliach.

„Ľudia radi chodia opekať a grilovať aj do lesa. Sú tam vytvorené kamenné ohniská, kde väčšinou oheň rozkladajú,“ hovorí Randziaková s tým, že vážnejšie lesné požiare doteraz nezaznamenali.

Ako ísť opekať

Vo všeobecnosti platí, že oheň možno založiť len na vyhradených miestach. Okolo oficiálnych ohnísk zvyčajne býva akési ochranné pásmo, ktoré zabráni náhodnému rozšíreniu ohňa.

Ak však platí výstraha od hasičov, oheň je zakázané rozkladať úplne všade. Nepomôže ani to, ak človek napríklad kus lesa priamo vlastní, otvorený oheň sa v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru nesmie rozkladať ani v záhrade.

„Ak má niekto v záhrade gril alebo zabezpečené ohnisko, nikto z hasičov ho šikanovať nebude. Problém by mohol nastať jedine v prípade, ak opekajúcich nahlásia susedia,“ uzatvára hovorkyňa hasičov Farkasová.