Kongres Sme rodina rokoval o postupe pri komunálnych voľbách

Kongresu sa zúčastnilo 70 delegátov.

16. jún 2018 o 16:18 TASR

ŽILINA. Kongres opozičného hnutia Sme rodina rokoval v sobotu v Žiline o postupe pri tohtoročných komunálnych voľbách a tiež v kampani pred prezidentskými voľbami v roku 2019.

Kongresu sa zúčastnilo 70 delegátov, pričom aktuálne má hnutie zriadených 60 okresných štruktúr. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia hnutia.

Kongres prijal vyhlásenie k nadchádzajúcim voľbám do orgánov samosprávy obcí a voľbám prezidenta SR, ktoré má pre príslušné orgány Sme rodina odporúčací charakter.

V prípade komunálnych volieb boli delegáti informovaní o prebiehajúcich rokovaniach v rámci kreovania koalícií na komunálnej úrovni.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Predseda Sme rodina Boris Kollár deklaruje, že sú pripravení podporiť každého kvalitného a slušného kandidáta z celého Slovenska.

"Z doterajších rokovaní, ktoré členovia predsedníctva absolvovali s ostatnými stranami, budeme spolupracovať predovšetkým so SaS a OĽaNO. Na regionálnej úrovni sme rokovali aj s ďalšími stranami, a tak ako v parlamente, pozeráme na to, či návrhy pomôžu občanom, a nie na to, kto ich predkladá," skonštatoval. Ako tvrdí, pre hnutie je dôležité, aby kandidát pracoval pre občanov, a nie pre svojich "sponzorov a oligarchov". "To je naše hlavné kritérium pri podpore kandidátov v komunálnych voľbách," podotkol Kollár.

Svoju činnosť v hnutí začal aj centrálny volebný štáb, ktorý má na starosti najmä organizáciu prípravy a zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí.

Taktiež tvorbu pracovných materiálov v súvislosti s prípravou volebnej kampane a spoluprácu s predsedami okresných organizácií v rámci stavania kandidátov na poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev, starostov i primátorov.