Beblavý: S Kiskom sme sa už stretli, zo strán sme mu najbližší

V prezidentských voľbách sa uchádzala o vašu podporu aj Zuzana Čaputová z Progresívneho Slovenska, no nakoniec ste podporili Roberta Mistríka. Prečo?

„Stopercentne reprezentuje naše hodnoty. Je proeurópsky, nechce viesť kultúrne vojny, zároveň je charakterný, zaujíma sa o témy, ako je vzdelanie a veda a má silnú hodnotovú víziu pre Slovensko.

Chceli sme tiež podporiť kandidáta, ktorý prezidentské voľby neberie ako predkolo parlamentných volieb a naozaj chce byť prezidentom. Robert Mistrík nás uistil, že ak by náhodou neuspel, neplánuje kandidovať na iný post. Našou poslednou podmienkou bolo, že podporíme kandidáta, ktorý má reálnu šancu vyhrať.

Robert Mistrík nám predložil plán, rozpočet a videli sme, že to má premyslené a vie ako na to.“

Čaputovú ste vnímali ako kandidátku, ktorá voľby berie ako predkolo parlamentných volieb?

„Tu nejde len o pani Čaputovú. Všetky politické strany sa rozhodli brať prezidentské voľby ako predkolo parlamentných volieb, lebo každá stavia kandidáta bez ohľadu na jeho reálne šance. Aj my sme tomu na nejaký čas podľahli.

Mali sme pocit, že naša strana nebude plnohodnotná, ak nepostavíme vlastného kandidáta. Našli sme aj kvalitnú kandidátku, ale uvedomil som si, že to nerobíme preto, že má reálnu šancu vyhrať a že jej vieme dať rozpočet, ktorý potrebuje, ale z pocitu, že musíme ísť do súťaže.

To je chybný prístup a táto hystéria politických strán nás o rok môže veľmi mrzieť. Lebo ak to naozaj bude znamenať rozbitie umiernených voličov a v druhom kole skončia kombinácie Harabina či Kotlebu s niekým zo Smeru, ešte budeme plakať. Preto sme si povedali, že to nebudeme podporovať.“

Toto odôvodenie je na politiku až vznešené, ale politológovia by mohli namietať, že tým môžete uškodiť strane ako značke pri získavaní budúcich preferencií, ktoré potrebuje na vstup do parlamentu.

„Budem úplne otvorený. Robili sme si analýzu doterajších prezidentských volieb a zistili sme, že to nie je pravda. Zuzana Martináková kandidovala v roku 2009 za prezidentku so ziskom okolo päť percent a o rok jej strana Únia získala necelé percento. Podobných príkladov je viac.

Postaviť vlastného kandidáta nemusí byť najistejšia cesta k úspechu v parlamentných voľbách. A už vôbec nie vtedy, ak sa ukáže, že to povedie k víťazstvu nedobrého kandidáta.

Vtedy sa hnev verejnosti môže veľmi ľahko obrátiť proti nezodpovedným politikom, ktorí z krátkodobých marketingových dôvodov uprednostnili svoj záujem pred verejným. Áno, môže nám to uškodiť, ale sme na to riziko pripravení.“

Neochladnú teraz vaše vzťahy s Progresívnym Slovenskom, keď ste nepodporili Čaputovú?