Pred ministerstvom protestovali učitelia aj študenti, upozornili na problémy

Ministerka školstva pozvala protestujúcich na rokovanie, tí to však odmietli.

18. jún 2018 o 12:35 TASR

Účastníci z iniciatívy Slovenských učiteľov a Nie je nám to jedno, počas protestu s názvom: Začnite konať! pred budovou Ministerstva školstva SR.(Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Pred budovou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v Bratislave v pondelok od ranných hodín protestujú zhruba štyri desiatky učiteľov, ale i študentov.

Ako povedal počas brífingu za Iniciatívu slovenských učiteľov (ISU) Vladimír Crmoman, ministerke školstva, vedy, výskumu a športu Martine Lubyovej (nominantka SNS) predložia "11 najakútnejších otázok, ktorých zodpovedanie by malo byť pre vládu a jej úradníkov prioritou".

Začnite konať!

"ISU veľmi citlivo vníma to, čo sa deje posledné mesiace v našej spoločnosti. Možno by sa zdalo, že problémy školstva sú okrajové, ale my si myslíme práve opak, zmeny v školstve a vzdelávacom systéme znamenajú budúcnosť celej spoločnosti," povedal Crmoman.

Protest s názvom Začnite konať! zorganizovala okrem Iniciatívy slovenských učiteľov aj študentská iniciatíva Nie je nám to jedno. Ministerka školstva pozvala protestujúcich na rokovanie, tí to však odmietli.

"Dnes sme sem prišli protestovať. Chceme vidieť činy. Keby sme ich videli, nemusíme ani rokovať. Chceme, aby sa zlepšili podmienky," povedal Crmoman. Zároveň dodal, že priniesli 11 otázok, ktoré sa týkajú najvážnejších problémov slovenského školstva.

K navýšeniu platov nedošlo

ISU sa pýta, prečo doteraz nedošlo k navýšeniu tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov o 140 eur a následne o 90 eur. ISU tvrdí, že im navýšenie platov o desať percent nestačí, chcú, aby bolo skokové.

"Zvyšovanie o pevné sumy nie je bežné a ani sa to veľmi nerobí v iných krajinách. Potom môže nastať nivelizácia platov. Tí, čo majú malý základ, dostanú navýšené oveľa viac percentuálne a tí, čo majú vyšší plat, budú mať navýšenie percentuálne nižšie," vysvetlila Lubyová.

Podľa nej zvyšovanie o pevné sumy nie je vnímané ako systémové, preto sa valorizácia platov vždy rieši percentuálne.

ISU trápi aj otázka, prečo vláda nezvýšila atraktivitu učiteľského povolania či problém s nedostatkom miest v materských školách.

"V škôlkach pracujeme na tom, aby sa dostavali všetky potrebné kapacity v rámci operačných programov. Do dvoch rokov by mali byť pokryté všetky kapacity na to, aby mohli byť povinne zaškoľované všetky päťročné deti bez toho, aby došlo k ovplyvňovaniu pomerov ostatných detí," poznamenala ministerka školstva.

Zjednotené financovania

Učiteľka Michaela Mikulová z Trebišova sa za ISU opýtala, prečo nie je zjednotené financovanie všetkých vysokých škôl a školských zariadení pod jedno ministerstvo. Lubyová pripomenula, že na Slovensku je od roku 2003 decentralizovaný školský systém. I

SU trápia aj pracovné podmienky vychovávateľov. Chcú vedieť aj to, prečo sa doteraz nerealizovala reforma učebnicovej politiky.

Crmoman zhrnul, že ISU chce, aby sa učiteľské povolanie stalo atraktívne tak, aby sa o desať rokov na univerzity hlásili najlepší žiaci. "Potrebujeme reálnu podporu, materiálnu i personálnu, pre školy a tretia vec je, že je potrebné vyriešiť financovanie a riadenie škôl," dodal Crmoman.

Adam Šimončič zo študentskej iniciatívy Nie je nám to jedno potvrdil, že podporujú kroku ISU. "Na našom vzdelávaní nám veľmi záleží. Ministerka Lubyová zatiaľ rozpráva iba o nejakých reformách a činy zatiaľ neprichádzajú," dodal.