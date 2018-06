Recyklovať tonery je ľahké. Problémy robia falzifikáty

Aktivisti odhadujú, že na skládkach ročne skončí pol miliardy tlačiarenských kaziet a tonerov.

21. jún 2018 o 19:22 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Na prvý pohľad vyzerá recyklácia použitých tonerov a náplní do tlačiarní ako jednoduchá vec. Väčšiu časť kazety tvorí plast, a tak minutý toner mnohí automaticky vyhodia do nádoby s plastovým odpadom.

V tom horšom prípade idú prázdne náplne do tlačiarní do zmesového komunálneho odpadu. Okrem Bratislavy a Košíc to teda na Slovensku znamená, že končia na skládke, kde sa rozkladajú stovky rokov.

Environmentálne organizácie odhadujú, že na celom svete na skládkach skončí pol miliardy tonerov a kaziet.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ani žltá nádoba na plastový odpad však v prípade minutých tonerov nie je riešením. Kazety majú aj kovové časti a obsahujú rôzne čipy, a recyklovať s iným plastovým odpadom sa nedajú.

„Tonery a použité kazety sú dnes v legislatíve uvedené ako odpad a zároveň aj nebezpečný odpad, to znamená, že firmy musia mať zdokumentované, čo sa s prázdnymi urobilo,“ vysvetľuje Branislav Strašifták, konateľ spoločnosti Clean Tonery, ktorá sa zaoberá predajom, ale aj výkupom tonerov.

Ako recyklovať toner

Nájsť zberné miesto a odovzdať či za pár centov predať prázdny toner, je teda v podstate jediná možnosť, ako sa legálne zbaviť náplne do tlačiarne.