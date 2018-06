Dlhy by mal štát odpúšťať budúci rok. Náklady vyčísľujú

Šéf SNS Andrej Danko spomína aj ďalší generálny pardon v Sociálnej poisťovni. Komore exekútorov sa to nepáči.

24. jún 2018 o 21:31 Peter Kováč

BRATISLAVA. Spôsoby, ako by mohla vyzerať exekučná amnestia, predstavila koalícii ešte začiatkom roka dnes už bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská z Mosta-Hídu. Aj keď sa Smer a SNS mali vyjadriť do konca januára, výsledok nie je jasný.

Žitňanskej nástupca Gábor Gál z Mosta-Hídu hovorí, že vládna koalícia sa rozhoduje už len medzi dvoma variantmi. Finálny návrh by mal vzniknúť po lete.

„Prikláňam sa k tomu, aby to bolo len zastavenie exekúcií,“ povedal Gál s tým, že by sa zastavili všetky exekučné konania na súdoch staršie ako päť rokov. Dlhy by sa v tomto prípade nevymazali, no prestali by rásť a exekútori by aktívne ďalej nekonali. Štát by im však vyplatil odmenu, na ktorú majú doteraz nárok.

Druhou možnosťou je, že dlžníkom by štátne inštitúcie odpúšťali aj časť dlhov, ak by aj dlžníci sami prispeli.

Koľko by opatrenia stáli, Gál zatiaľ vyčísliť nevie. Zastaviť by sa podľa neho mohol asi milión z celkového 3,7 milióna exekúcií, ktoré sú dnes na súdoch.

Šéf SNS Andrej Danko tiež naznačuje, že by generálny pardon mali opäť dostať aj dlžníci Sociálnej poisťovne. Vláda ho vyhlásila už v rokoch 2006, 2008 a 2010. Odpúšťala vtedy penále poistencom, ktorí doplatili dlžné poistné.

„Asi by sme mali v prvom rade odpustiť tým, ktorí majú dlh z nevedomosti, napríklad odišli za prácou do zahraničia a nevedeli, že majú nejaké povinnosti voči Sociálnej poisťovni,“ zdôvodnil Danko opatrenie.

Ministerstvo spravodlivosti však slová o generálnom pardone v odpovedi pre SME poprelo. "Ide o zastavenie exekúcií starších ako päť rokov," reagovala hovorkyňa Zuzana Drobová.

Exekútori protestujú