Farmárka: Nový zákon ma môže úplne zruinovať

ZUZANA HOLOCSIOVÁ hovorí, že aj farmári majú veľa práce, no na príchod do Bratislavy si čas našli. Mrzí ju, že Pellegrini si na nich čas nenašiel.

20. jún 2018 o 20:56 Peter Kapitán

ZUZANA HOLOCSIOVÁ je samostatne hospodáriaca roľníčka v obci Horné Janíky v okrese Dunajská Streda. Do Bratislavy prišla preto, že na základe nového zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov z roku 2017 jej hrozí, že príde o pôdu.

Čo hovoríte na to, že si na vás premiér Peter Pellegrini nenašiel čas?

„Je to veľmi smutné, že si na nás nenašiel čas. My sme sa k farmárom pripojili v utorok v noci pri Veľkom Mederi a nad ránom sme boli v Bratislave. Vonku je výborné počasie a aj my máme svoju prácu, na mnohých miestach sa už začala žatva. Napriek tomu sme si našli čas na to, aby sme prišli, aj keď by nás mohlo byť viac. Aj on si mohol nájsť aspoň toľko času, aby si nás vypočul.“

Zástupcovia farmárov sa stretli s prezidentom Andrejom Kiskom, aké máte z toho dojmy?

„Každý hovoril niečo iné, každý z toho mal iný dojem. Sľúbil však, že sa o nás bude zaujímať a cez svojich poradcov zistí, čo môže urobiť.“

Stretnutie vám ponúkla aj ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Farmári jej však prišli len povedať, že už jej nedôverujú. Prečo?