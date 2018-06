Farmári v Bratislave odstavili Starý most, nedosiahli zatiaľ nič

Protestujúci roľníci sú odhodlaní v Bratislave vydržať, kým sa nestretnú s premiérom Petrom Pellegrinim.

20. jún 2018 o 20:49 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Čerstvé paradajky, paprika, mladá cibuľka, ale aj korbáčiky boli do rána rozložené na Tyršovom nábreží v Bratislave.

Farmári z celého Slovenska v stredu nadránom zavŕšili svoju dvojdňovú púť po celom Slovensku, ktorou chceli upozorniť na problémy, ktoré podľa nich nikto nerieši.

Na nábreží sa zjavili aj skupiny detí, ktoré obdivovali mohutné traktory, ráno aj medzi účastníkmi panovala ešte uvoľnená, priam festivalová nálada. Tá sa však rýchlo začala meniť potom, ako ich policajti odmietli vo väčšom počte pustiť na bratislavské cesty.

Ráno totiž farmári adresovali premiérovi Petrovi Pellegrinimu zo Smeru ultimátum s tým, že do dvanástej očakávajú termín, kedy sa s ním môžu stretnúť. Ak by nedostali odpoveď, hrozili protestnou jazdou po Bratislave.

Približne 50 traktorov by v hlavnom meste s veľkou pravdepodobnosťou spôsobilo dopravný kolaps.

Premiér farmárov odmietol

Pôvodný plán približne stovky farmárov boli protestné jazdy po Bratislave. Jedna skupina mala ísť pred sídlo strany Most-Híd, ďalšia pred parlament a tretia pred Úrad vlády. Polícia ich však inštruovala, že z parkoviska môžu odchádzať len po skupinách, a keď sa jedna vráti, môže prísť druhá.

Od rána tak medzi farmármi narastalo napätie. Jedna skupina sa napokon presunula pred Úrad vlády, kde čakala na Pellegriniho rozhodnutie.

Cez médiá sa postupne von dostávali informácie, že premiér odporučil ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej, aby zmenila svoj program a stretla sa s nimi.

“ Sme tu zavretí ako v klietke, ako ovce v košiari. „ Jaroslav Jánoš, farmár

„O Matečnú už nemáme záujem, prišli sme sem kvôli Pellegrinimu. Ministerke nemáme čo povedať,“ povedala prezidentka Vidieckej platformy Lucia Gallová v reakcii na Pellegriniho stanovisko.

Premiér odkázal, že okolo farmárov vidí aj mnoho iných ľudí, ktorí „pravdepodobne nevedia, ako sa sadí kukurica,“ a aj preto na stretnutie zatiaľ nevidí dôvod. Medzičasom stretnutie farmárom ponúkol prezident Andrej Kiska.

O druhej poobede sa tak na nádvorí prezidentského paláca objavili tri traktory, roľníci prezidentovi priniesli aj vrecia zemiakov na ukážku, ako vyzerajú na Slovensku dopestované plodiny.

Kiska po stretnutí vyhlásil, že vláda by mala pre poľnohospodárov robiť viac a sľúbil, že cez svojich poradcov preverí, ako môže farmárom pomôcť.

Stretnutie s ministerkou

Matečná napokon stanovila termín stretnutia s farmármi na štvrtú poobede. Potom, ako sa traktory vrátili spred Prezidentského paláca na Tyršovo nábrežie, sa medzi organizátormi začal preberať ďalší postup.

„Pôjdeme všetci na našich traktoroch,“ vyhlásil po improvizovanej porade jeden z organizátorov Patrik Magdoško v oranžovej reflexnej veste a veľkou mapou Bratislavy v ruke. Tento variant však odmietla polícia s tým, že by v meste skolabovala doprava.

Ako sa blížila štvrtá hodina, stupňovalo sa aj napätie. Farmári nasadli do svojich strojov a začali trúbiť, postupne začali vychádzať von z parkoviska. Cestu im však zatarasili policajti, ktorí ich nechceli pustiť ďalej.

Prečítajte si tiež: Ani farmári, ani učitelia nie sú len malá hlučná skupinka

„Sme tu zavretí ako v klietke, ako ovce v košiari,“ kričal farmár Jaroslav Jánoš a ďalší sa k nemu pridali. Snažil sa blokovať policajné auto, ktoré sa blížilo k poslednému voľnému východu z parkoviska. Scéna pripomínala legendárny okamih z roku 1989, keď na Námestí nebeského pokoja v Pekingu jeden obyvateľ s igelitkami v ruke blokoval kolónu tankov.

„Nemôžem vás pustiť na cestu všetkých, ako by som to vysvetlil vodičom, ktorí by uviazli v kolónach?“ vysvetľoval situáciu farmárom aj bratislavský krajský policajný riaditeľ Csaba Faragó. Okrem toho ukázal protestujúcim aj štábne vozidlo, ktoré na miesto priviezli policajti. Na začiatku dňa ho mnohí mylne označili za vodné delo.

Napokon sa protestujúci s políciou dohodli na tom, že na ministerstvo pôdohospodárstva pôjde päť traktorov a ostatní pôjdu pešo. Policajti ich poslali cez Starý most, museli pre pochod odstaviť električky.

Po príchode k ministerstvu sa stretnutie nakoniec nekonalo. Farmári k ministerke odmietli poslať svojich zástupcov, ministerka zasa nechcela vyjsť von medzi nich. Na tlačovej konferencii po neuskutočnenom stretnutí skonštatovala, že z takzvanej košickej výzvy, ktorú jej farmári doručili ešte koncom apríla, je splnených 11 bodov, päť je v príprave a tri sú nerealizovateľné.

Farmári už skôr avizovali, že z Bratislavy neodídu, kým sa nestretnú s premiérom Petrom Pellegrinim. "Jedla máme dosť, Bratislava sa o nás dobre postarala, zatiaľ sme tu v pohode," žartovali.