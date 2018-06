Dobré ráno: Kočner skončil. Aj keby ho pustili na slobodu

Čo znamená zadržanie Kočnera a Ruska.

21. jún 2018 o 23:45 Peter Kapitán, Jakub Filo

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/461612109&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Technopol, Gamatex, pozemky pod Kiou, Glance House, Maják nádeje, zmenky, Technopol II. To sú len niektoré z káuz, v ktorých sa točia milióny eur a majú spoločného menovateľa. Marian Kočner, podnikateľ, ktorý figuruje na takzvaných mafiánskych zoznamoch polície.

Až do stredy večera si na neho polícia netrúfla. Všetko zmenil až prípad zmeniek, na základe ktorých žiada od Pavla Ruska, respektíve televízie Markíza, desiatky miliónov eur.

V stredu večer polícia zadržala Mariana Kočnera, vo štvrtok poobede aj Pavla Ruska. Čo znamená zadržanie podnikateľa z mafiánskych zoznamov Mariana Kočnera?

Peter Kapitán sa rozpráva s Jakubom Filom.

Video reklama



Krátky prehľad správ

Farmári v Bratislave pokračovali v protestoch. Vo štvrtok sa s nimi stretol predseda parlamentu Andrej Danko. Naďalej požadujú, aby sa s nimi stretol premiér Peter Pellegrini.

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová predstavila vo štvrtok Správu o mládeži. Podľa štatistík Eurostatu je na Slovensku celkovo nízky stupeň zapojenia sa ľudí do dobrovoľníctva i politických aktivít.

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu zamietol vo štvrtok odvolanie nórskeho masového vraha Andersa Behringa Breivika, ktorý tvrdí, že je vo väzení vystavený nehumánnemu a ponižujúcemu zaobchádzaniu. Breivika, ktorý si medzičasom zmenil meno na Fjotolf Hansen, odsúdili v roku 2012 na 21 rokov väzenia.

Tempo výstavby diaľnice D1 v úseku Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná skala, je pomalé. Myslí si to minister dopravy Arpád Érsek z Mosta-Hídu. Výhovorku, že sa na stavbe niečo deje, neprijíma. Od posledného kontrolného dňa sa práce zintenzívnili, no stále je to podľa neho málo. Do konca roku 2019 sa podľa Érseka úsek sprejazdniť nestihne.

Československý superpohár medzi Slovanom Bratislava a Slaviou Praha, ktorý sa mal hrať 29. júna, sa konať nebude. Problémom je zlý dátum, keďže sa prekrýva s festivalom v Bratislave aj koncom školského roka. Polícia zápas kvôli fanúšikom považuje za rizikový, organizátori tak budú hľadať náhradný termín.

