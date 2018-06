V piatok prokurátor povie, či bude pre Ruska a Kočnera žiadať väzbu

Prokurátor špeciálnej prokuratúry má do piatka do 17.00 čas na to, aby sa rozhodol, či pre obvineného Ruska a Kočnera navrhne väzbu.

21. jún 2018 o 18:33 Peter Kapitán

Pavol Rusko a Marián Kočner.(Zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

BRATISLAVA. Keď Pavol Rusko vo štvrtok pred obedom odchádzal z budovy policajného prezídia po výsluchu pre podozrenie z falšovania zmeniek, bol dobre naladený. Postavil sa pred novinárov a otvorene odpovedal na otázky.

Prečítajte si tiež: Penta, Rusko či Technopol. Kočnera a zmenky riešila už aj SIS „Kategoricky som odmietol všetky obvinenia a vysvetlil som svoje argumenty k celej záležitosti,“ povedal. Krátko po tom ho však policajti z NAKA zadržali a poslali do cely predbežného zadržania. Druhého obvineného v kauze údajne falošných miliónových zmeniek, podnikateľa Mariana Kočnera z mafiánskych zoznamov, polícia zadržala už v stredu podvečer. Dôvodom na zadržanie Ruska a Kočnera sú zmenky za desiatky miliónov eur, ktoré pred dvoma rokmi Kočner priniesol na súd a požadoval ich zaplatenie od Ruska. Ten ich vraj vystavil ešte v roku 2000, keď šéfoval televízii Markíza. Keďže Rusko zrejme nebude schopný peniaze zaplatiť, dlh by mala uhradiť televízia. Tá sa proti zmenkám ohradzuje a tvrdí, že sú falošné. Pre podozrenie z falšovania zmeniek iniciovala začiatkom júna špeciálna prokuratúra trestné stíhanie. Obštrukcie s výsluchom Pôjdu Rusko a Kočner do väzby? Pri Marianovi Kočnerovi dali vyšetrovatelia aj návrh na vzatie do väzby. Ak sa s tým stotožní aj prokuratúra, o väzbe bude ďalej rozhodovať súd. Ten sa pri takomto opatrení môže odvolať na tri príčiny, ktoré rozoznáva Trestný poriadok: obava, že obvinený ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu (úteková väzba);

obava, že bude pôsobiť na spoluobvinených alebo na svedkov, alebo mariť dôkazy (kolúzna väzba);

obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti, že dokoná trestný čin alebo spácha trestný čin, ktorým hrozil (preventívna väzba).

Krátko po zadržaní Mariána Kočnera sa objavila informácia, že ho museli hospitalizovať, pretože mu prišlo nevoľno. Vo štvrtok ráno jeho obhajca Martin Pohovej povedal, že k žiadnej hospitalizácii nedošlo, Kočner si musel len ísť domov po lieky. Noc strávil v cele, o ôsmej ráno vyšetrovateľ pokračoval výsluchom Pavla Ruska, ktorého deň predtým spolu s Kočnerom obvinil. Po niekoľkých minútach však výsluch musel byť prerušený, pretože Ruskov obhajca Marek Para namietal procesný postup. „Uznesenie vyšetrovateľa nebolo v takej kvalite, aby ho môj klient pochopil a dokázal sa k nemu vyjadriť,“ povedal Para. Ešte v utorok sa pritom Para ospravedlnil pre práceneschopnosť v prípade vyzradenia bankového tajomstva, ktoré sa rieši na Okresnom súde Bratislava V. Zastupuje asistenta poslanca Jozefa Rajtára zo SaS Mareka Rybaniča, ktorý ako zamestnanec Tatra Banky nahliadol do účtov exministra vnútra Roberta Kaliňáka a exministra dopravy Jána Počiatka. Informácie potom vyzradil na verejnosti. Vo švrtok povedal, že je stále chorý, doklad o tom dal aj sudkyni. Ak by klamal, hrozila by mu pokuta. O väzbe sa rozhodne do nedele Zadržanie Kočnera a Ruska ešte neznamená, že budú za mrežami aj stíhaní. O prípadnej väzbe musí na návrh prokurátora rozhodnúť súd. Návrh na väzobné stíhanie zatiaľ spracoval vyšetrovateľ, ktorý ho posunul prokurátorovi. “ Lehotu zadržania mám do piatka do 17.00 a dovtedy rozhodnem. „ Ján Šanta, prokurátor špeciálnej prokuratúry „Lehotu zadržania mám do piatka do 17.00 a dovtedy rozhodnem,“ odpovedal prokurátor špeciálnej prokuratúry Ján Šanta, ktorý má prípad na starosti. Ak by sa rozhodol, že bude pre Ruska a Kočnera žiadať väzobné stíhanie, sudca bude mať ďalších 48 hodín na to, aby o tom rozhodol. Rozhodovať sa teda bude cez víkend. „Kedy sa rozhodne, záleží na tom, aký materiál sudcovi vyšetrovateľ s prokurátorom predložia. Dnes už musí sudca skúmať aj opodstatnenosť trestného stíhania, nielen formálne podmienky väzby,“ vysvetľuje advokát a bývalý vyšetrovateľ Peter Vačok. Formálne dôvody na väzobné stíhanie existujú tri. Buď hrozí, že obvinený utečie, bude ovplyvňovať svedkov, alebo pokračovať v trestnej činnosti.