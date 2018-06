Farmári zostávajú v Bratislave

Stretnutie s Andrejom Dankom farmári považujú za bezpredmetné, vytrvať chcú až do podpisu memoranda o splnení ich požiadaviek.

21. jún 2018 o 18:41 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Nespokojní farmári, ktorí v stredu ráno kempovali na Tyršovom nábreží v Bratislave, zatiaľ neodchádzajú. Nič na tom nezmenilo ani ich štvrtkové stretnutie s predsedom parlamentu Andrejom Dankom z SNS.

„Zostávame. Nevieme, ako dlho, no stanovisko našich zástupcov je jasné. Kým nebude podpísané memorandum, s protestmi pokračujeme,“ hovorí jeden z protestujúcich Štefan Vdoviak.

Farmári od Danka žiadali, aby zvolal koaličnú radu, ktorá by podpísala memorandum. Na jeho základe by sa vláda zaviazala splniť ich požiadavky, ktoré vychádzajú z takzvanej košickej výzvy. Poľnohospodári ju predložili ešte koncom apríla.

Žiadajú, aby sa vyšetrili podvody s pôdou, aby vznikol špeciálny vyšetrovací tím, čo im už v stredu premiér Peter Pellegrini sľúbil, či komplexnú reformu pôdohospodárstva.

Bezpredmetné stretnutie

Danko síce uznal, že požiadavky farmárov sú oprávnené, no podobne ako Pellegrini v stredu aj on vyzval ministerku pôdohospodárstva z SNS Gabrielu Matečnú, aby situáciu riešila. Protestujúcim to nestačí a žiadajú stretnutie s premiérom.

Vo štvrtok opäť jazdili s pár traktormi po Bratislave, prišli na nich pred Úrad vlády aj k parlamentu. „S traktormi zatiaľ vo veľkom asi jazdiť nebudeme, niektorí chlapi musia ísť domov, lebo sa im začala žatva. Ale namiesto nich prídu ďalší,“ hovorí Vdoviak.

Pellegrini sa ani po dvoch dňoch k žiadosti o stretnutie nevyjadril. Ešte v stredu hovoril, že medzi farmármi vidí aj ľudí, ktorí ani nevedia, ako sa "sadí kukurica“, a problémy by mali v tomto okamihu riešiť iní.

Matečná sa obhajovala

Vo štvrtok večer zvolala brífing aj Matečná a povedala, že mnohé požiadavky farmárov považuje za zbytočné, pretože ich už ministerstvo medzičasom splnilo.

„Vyzerá to tak, že si farmári ani nepreštudovali, čo všetko sa už urobilo,“ tvrdí. Vymenovala všetky body košickej výzvy, ktoré sa už plnia, a vysvetľovala, ktoré žiadosti sa ani splniť nedajú.

Na záver vyzvala farmárov, aby text memoranda zverejnili. „Ukázalo sa, že farmári nemajú jednotnosť v názoroch a požiadavkách,“ povedala.