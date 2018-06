Čítanie na víkend: Kto si uťahuje zo Škrteľa a kto zo žien za volantom

Príbeh Slovenky, čo prešla na kamióne celú Európu, rozhovor o pamäti alebo história basketbalovej rarity. Pozrite si prehľad magazínového čítania.

Portrét ženy za neobyčajným volantom

Jarmila mala k motorizmu blízko od detstva. Na motorke jazdila už ako trinásťročná, keď sa otec opil v krčme a nevládal na nej odísť domov. Musela po ňu skočiť ona. Najprv ju len tlačila, no potom poprosila bratanca, aby ju naučil jazdiť. Zvládla to bez zaváhania. Možno to mala v krvi. Jej mama bola vodičkou električky v Liberci a neskôr sa kamionistami stali aj synovia.

Jej samej sa však kamión dlho javil nereálny. Na deti bola sama, a tak robila hocičo, len aby ich uživila. Dojila kravy, kŕmila teľce, montovala elektrické rúby, bola pokladníčkou, zdravotnou sestrou a robila aj v skladoch. Prácu kamionistky si nemohla dovoliť, pretože musela byť každý večer doma pri deťoch. Odhodlala sa až po neúspešnom pokuse o odchod do predčasného dôchodku.

Príbeh športovej klasiky

Stačí hodiť kôš z trochu väčšej vzdialenosti a namiesto dvoch bodov si pripíšete tri. Niečo podobné neexistuje v žiadnom inom športe.

Jedine v basketbale.

Trojkový oblúk však kedysi neexistoval. Na palubovke sa objavil až v roku 1967 a s pravidlami narobil paseku. Najzásadnejší bol príchod Stephena Curryho, ktorý o 35 rokov neskôr postavil svoju hru práve na trojkách. Postupne tak experiment pobláznil celú Ameriku a stal sa základným kameňom v taktike mnohých tímov.

Tajomstvo bájneho tvora

Bájny biely tvor s jedným rohom má šťastie, že ho všade vo svete, naprieč kultúrami aj históriou vítajú ako pozitívny symbol.

Predstavuje silu, čistotu aj cudnosť. Ak by však jednorožec skutočne existoval, dávno by vyhynul. Jeho roh bol totiž dlhé storočia cennejší ako zlato či drahokamy.

Pripisovali sa mu zázračné vlastnosti, okrem iného schopnosť zničiť alebo spoznať jed v otrávených nápojoch, ale aj zabrániť epilepsii či kŕčom.

Kto predbehol človeka na ceste do kozmu

Keď sovietski vedci zatvorili veko na družici Sputnik-2, veľmi dobre vedeli, že pre Lajku to bude jednosmerná cesta do vesmíru.

Družica nemala žiaden návratový systém. No propagandistická mašinéria okolo nej a ďalších psov lietajúcich do vesmíru vytvorila obrovský kult.

Zvieratá boli vždy pri vedeckom bádaní v prvej línii. Bez makakov by neexistovala vakcína proti obrne. Vínne mušky umožnili výskum chromozómov. Boli to opäť zvieratá - psy, opice, zajace a ďalšie tvory -, ktoré nedali svoj súhlas, no vydláždili ľuďom cestu k hviezdam a ďalej do neznáma.

Rozhovor so slovenským vedcom

Ak si chceme zapamätať rozprávku o Šípkovej Ruženke, musíme si ju opakovane prečítať. Tým sa aktivujú spojenia (synapsie) medzi nervovými bunkami v mozgu. Ak sa synapsie aktivujú opakovane, môžu sa natrvalo zmeniť.

Vedcom sa teraz podarilo po prvýkrát preukázať, že zmeny synapií sú v novonarodených neurónoch spojené s dlhotrvajúcami štrukturálnymi zmenami. Na výskume sa podieľal aj slovenský vedec Peter Jedlička z Goetheho Univerzity vo Frankfurte a Univerzity Justusa Liebiga v Gießene.

Ako vznikajú populárne videá šampiónov

Lionel Messi si v animovanom videu prihráva loptu s Luisom Suárezom, ktorý má však neprirodzene veľké zuby. Prichádza Neymar. Brazílčan spoluhráčom zaspieva, ako ich nemá rád. Vytiahne gitaru a spustí: „My traja už nikdy, nikdy nebudeme hrať spolu.“

Smutné hviezdy padajú na trávnik a začnú hystericky plakať.

Najväčšia prestupová sága minulého roka sa dočkala množstva ironických i satirických reakcií. Na jej konci Neymar prestúpil za vyše 200 miliónov eur z Barcelony do klubu Paríž Saint Germain.

To, že humor patrí k futbalu, dokazujú aj tvorcovia satirických kreslených videí 442oons.