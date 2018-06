Ako by mohla vyzerať budúca vláda? Vyklikajte si ju

BRATISLAVA. Smer si naďalej s 21 percentami drží pozíciu najsilnejšej politickej strany, čo je 5,5 percentný náskok oproti druhej SaS.

Preferencie extrémistickej ĽSNS podľa júnového prieskumu agentúry AKO narástli na úroveň 11,1 percenta čím strana Mariana Kotlebu predbehla aj koaličnú SNS. Tá je na úrovni 10,2 percenta.

V parlamente by sa podľa prieskumu ocitli aj kandidáti za hnutie Borisa Kollára Sme rodina, zoskupenie OĽaNO-NOVA, KDH a vládna strana Most-Híd.

Súčasná koalícia zložená zo Smeru, SNS a Mosta-Híd by získala len 53 kresiel, čo by na zostavenie vlády s minimálnym počtom 75 kresiel nestačilo. Aké sú teda možnosti? Vyklikajte si kombinácie strán, ktoré by vládu dokázali zostaviť.