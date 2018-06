Zmenky Kočner skrýva. Prokurátor hovorí, že si poradia aj bez nich

Podnikateľovi z mafiánskych zoznamov a exriaditeľovi Markízy Ruskovi hrozí 12 až 20 rokov väzenia.

22. jún 2018 o 15:48 Peter Kováč

BRATISLAVA. Originály zmeniek, na základe ktorých skúša Marian Kočner vytiahnuť od televízie Markíza 69 miliónov eur, známy podnikateľ nechce ukázať vyšetrovateľom. Už tretí deň je pritom vo väzení kvôli tomu, že ho polícia a prokuratúra podozrievajú z falšovania týchto cenných papierov. Hrozí mu za to 12 až 20 rokov väzenia.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Už teraz marí a bude mariť trestné stíhanie nezákonnou manipuláciou so zmenkami, zatajovaním toho, kde sa tieto zmenky nachádzajú,“ povedal na adresu Kočnera prokurátor špeciálnej prokuratúry Ján Šanta, podľa ktorého podnikateľ „jednoducho nereaguje na otázky“.

Práve to označil za hlavný dôvod, pre ktorý sa priklonil na stranu polície a aj on navrhol nechať Kočnera zatiaľ za mrežami.

O návrhu bude v sobotu rozhodovať Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici.

Súčasne s Kočnerom bude posudzovať aj väzbu pre exriaditeľa Markízy Pavla Ruska, ktorý je už teraz v domácom väzení s náramkom na nohe. Ešte od jesene minulého roka je totiž obvinený z objednávky vraždy svojej bývalej obchodnej spoločníčky Sylvie Volzovej.

V prípade zmeniek mal práve on podpísať Kočnerovi zmenky, a to ako súkromná osoba, no s dovetkom, že ak by dlh nesplatil sám, záväzok by prešiel na televíziu.

„Falšovanie nie je len otázkou priameho podpisovania či nepodpisovania. Sú tu aj ďalšie okolnosti prípadu. Je to dokázateľné svedeckými výpoveďami, listinami, účtovníctvom a podobne,“ dodal ďalej Šanta k chýbajúcim originálom zmeniek.

Zdôraznil však, že vyšetrovatelia originály nemajú len „zatiaľ“. Či polícia robila u Kočnera a Ruska domové prehliadky, povedať nechcel.

Vzniknú nové posudky

Prečítajte si tiež: Kočner využíva zmenky často, v minulosti to riešila aj SIS

Kočnera zatkla polícia ešte v stredu. Už krátko po tom, ako ho odviezla na policajný výsluch na policajné prezídium, však podnikateľ tvrdil, že mu prišlo zle a v sprievode polície sa vrátil do svojho domu. Jeho advokát to vysvetľoval tým, že si musel ísť po lieky. S policajnou eskortou sa následne na políciu vrátil.

Či za tento čas nemohol Kočner doma zmenky upraviť či nejako s nimi manipulovať, Šanta špekulovať nechcel. Ocenil však zásah polície, ktorá bola podľa neho „veľmi starostlivo pripravená“.

O existencii zmeniek sa verejne nevedelo až do roku 2016, keď ich Kočner nečakane vytiahol a začal požadovať ich vyplatenie. Ich originály predložil aj súdu a ten v jednom spore nedávno aj priznal vyplatenie 8,3 milióna eur. Markíza sa však voči verdiktu odvolala, a tak spor ešte nie je právoplatne uzavretý.

V rámci tohto sporu skúmali pravosť zmeniek aj znalci, ktorí overovali podpisy na zmenkách. Tie naznačovali napríklad aj to, že Rusko sa v čase podpisovania zmeniek v roku 2000 podpisoval inak ako ukazujú zmenky, ktoré údajne majú byť z rovnakého obdobia.

Cez znalcov však cenné papiere prešli a Končer si ich zo súdu pred mesiacom zobral.

Šanta teraz nevylúčil, že v rámci posudzovania možného falšovania zmeniek vznikne nový znalecký posudok.

„Je to predmetom dokazovania. Určite sa neuspokojíme len s tým, čo máme doposiaľ,“ povedal prokurátor.

Po Kočnerovi šli dlhšie

Prečítajte si tiež: Vrtuľníky či výbušniny na dverách. Zadržania neboli vždy tak pokojné ako u Kočnera

Prokurátor zároveň povedal, že je „hlboko presvedčený“, že je dosť dôkazov na obvinenie Kočnera a Ruska a že ostanú vo väzbe. Či ich z Banskej Bystrice v takom prípade dovezú späť do hlavného mesta alebo ostanú zatiaľ tam, rozhodne sudca.

Polícia s prokuratúrou pracovali na prípade podľa Šantu už dlhšie. Aj preto osobne chodil na pojednávania už v civilnom spore, ktorý nasledoval po podaní trestného oznámenia Markízou.

Kočner pôvodne žiadal od televízie 69 miliónov eur za štyri zmenky. V jednom prípade však nezaplatil súdny poplatok, a tak sa celková suma, o ktorú žiada, pohybuje na úrovni 42,8 milióna eur.

Sudkyňa Zuzana Maruniaková v prípade rozhodla bez toho, aby skúmala pravosť zmeniek a vystačila si len s tvrdením Ruska, že zmenky podpísal. Markíza pritom tvrdí, že zmenky sú úplne vymyslené a dvojica s nimi prišla na to, aby vytiahla z televízie peniaze.

Na otázku, či teraz vyšetrovatelia preverujú aj prípadnú spoluprácu súdov s Kočnerom pri priznávaní nároku na peniaze, Šanta priamo neodpovedal.