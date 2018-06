Prečo na Slovensku stále tak málo zarábame?

Desať najčítanejších správ, ktoré zaujali čitateľov v angličtine.

23. jún 2018 o 10:29 sme.sk

1. Toto sú dôvody, prečo je Bratislava stále v top rebríčku pre slobodné povolania: Bratislava still among the world’s best cities for freelancers

2. Zareagovali zahraničné firmy dostatočne na smrteľný útok na jedného z ich zamestnancov? Welcome to Slovakia?

3. Bratislavu obsadili traktory a Most-Híd plánuje zlegalizovať domácky vyrobenú pálenku. Vypočujte si, aké iné udalosti sa stali na Slovensku počas uplynulého týždňa v našom podcaste: Last Week in Slovakia

4. Potrebuje Bratislava nové nákupné centrum? Is there room for a new shopping mall in Bratislava?

5. Niekdajší komunistický ideál sa zmenil na skanzen komunizmu. Dedina Mládeže onedlho oslávi svoje 70. narodeniny: Youngest Slovak village is like New Yor

6. Čo by ste si počas najbližších dní nemali nechať v Bratislave ujsť? Top 10 events in Bratislava

7. Košice získali vďaka budúcoročným majstrovstvám sveta v hokeji nové letecké spojenie: Ryanair to fly from Košice to London

8.Telo zavraždeného Filipínca už dorazilo do jeho rodnej krajiny. Rozlúčili sa sním aj na Slovensku: Murdered Filipino taken home by Slovak government plane

9. Do Volkswagenu príde viac cudzincov: Slovak government will provide special treatment for Volkswagen Slovakia

10. Prečo na Slovensku stále tak málo zarábame? What are the reasons behind low wages in Slovakia?

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.