Ľudia musia vidieť hmatateľné výsledky. Kiska, Danko a Pellegrini sa stretli v diskusii

Denník SME pripravil predhľad z diskusie troch najdôležitejších ústavných činiteľov.

24. jún 2018 o 15:48 Michaela Štalmach Kušnírová

BRATISLAVA. Čo treba na Slovensku zmeniť, aby sa obnovila dôvera Slovákov v štát? Aký je stav poľnohospodárstva či školstva na Slovensku? A ako budeme riešiť nedostatok pracovníkov?

Na tieto otázky odpovedali v nedeľňajšej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 prezident Andrej Kiska, predseda vlády Peter Pellegrini a predseda parlamentu Andrej Danko.

1. Problémy poľnohospodárov

Prezident poukázal na fakt, že väčšina Slovákov žije na vidieku. Spolu s Írskom sme podľa neho najviac rurálnou (pozn. red: vidieckou) krajinou Európskej únie. Preto podľa neho paradoxne vyznieva, že len približne dve percentá Slovákov pracuje v poľnohospodárstve.

Mnohí farmári roky podľa neho poukazujú na to, že sa na Slovensku kradne, ale nikto s tým nič nerobí. "Potom je v nich obrovská zloba a sklamanie a mnohí možno preto aj volia extrémistov," povedal Kiska.

Tri veci treba podľa neho zmeniť v poľnohospodárstve: právo má platiť aj na vidieku, treba usporiadať vzťahy k pozemkom a zamedziť špekuláciám a dávať peniaze tým, ktorí to potrebujú.

Pellegrini oznámil, že plánuje vytvoriť špeciálny tím zložený z policajtov a prokurátorov, ktorí preveria všetky problémy poľnohospodárov. Na kritiku, že sa nestretol s farmármi v Bratislave, uviedol, že žiadostí o stretnutie je tak mnoho, že ich všetky nie je možné fyzicky zvládnuť. "Preto musím mať istotu, že keď sa s niekým stretnem, ide o zástupcu relevantnej komory či zväzu," povedal s tým, že odmieta paušalizovanie, že v celkom rezorte poľnohospodárstva je problém.

"Slovensko je vzorovo transparentné pri čerpaní dotácií," myslí si naopak Danko. Poukázal na to, že isté problémy sú, ale nevie ich hneď vyriešiť ako mávnutím čarovného prútika.

2. Vražda Jána Kuciaka

Ani kritizovaných milión eur na stole (pozn. red: ponúkol ho expremiér Robert Fico tomu, kto prinesie informácie, ktoré by pomohli vyriešiť vraždu) nevnieslo podľa Pellegriniho viac svetla do prípadu. Do začiatku prázdnin sa plánuje stretnúť s novým policajným prezidentom a prokurátormi a chce sa informovať, či je všetko v poriadku "po technickej stránke".

Kiska označil posledné mesiace za jedno z najťažších období Slovenska. "Treba sa pozrieť na to, aby ľudia zase verili, potrebujú vidieť jasné a hmatateľné výsledky," povedal.

Pellegrini na to reagoval kritizovaním Kisku za správu o stave republiky. "Ako môžeme tvoriť dôveru v štát, keď vy o Slovensku nepoviete nič pekné. Treba byť spravodlivý a bolo by fér skritizovať, ale pomenovať aj oblasti, kde sa Slovensku darí, napríklad zvyšovanie platov či príchody nových investorov. Dajme ľuďom aj niečo, na čo môžu byť pyšní, pretože máme byť na čo pyšní," povedal.

3. Reformy v školstve a zdravotníctve

O absencii hmatateľných výsledkov za posledné roky hovoril Kiska aj v zdravotníctve a školstve. "Nemáme vzdelanejšie deti. Vieme definovať problém, často vieme, aké sú jeho riešenia, ale nedotiahneme to do konca. Zadefinujeme, že toto je priorita, a zrazu sa to stratí," povedal Kiska.

S myšlienkou stanovenia priorít a ich následným naplnením sa stotožnil aj Danko. Dodal, že nemieni byť "tragédom, pretože Slovensko sa za posledné roky posunulo dopredu".

Pellegrini informoval, že s ministerkou školstva Martinou Lubyovou pripravujú návrh na zvýšenie nástupného platu pre učiteľov. Polemizoval však aj o tom, či práve zvyšovanie platov je tým najakútnejším problémom školstva.

"Každý rok zvyšujeme platy učiteľom, ale deti každé dva roky čoraz menej rozumejú čítanému textu. Možno máme niektorých nekvalitných pedagógov," povedal Pellegrini.

4. Pracovné miesta a cudzinci

Danko poukázal, že stále máme na Slovensku množstvo ľudí, ktorí nepracujú a mohli by. Existuje podľa neho mnoho ľudí, ktorí nie sú v štatistikách nezamestnanosti a tiež mnoho ľudí žije v zahraničí. "Musí sa však zmeniť aj myslenie na Slovensku, čo sa týka spolužitia s cudzincami," dodal.

Ideálne by podľa prezidenta bolo, ak by sme Slovákov zo zahraničia vedeli dostať naspäť na Slovensko. Ak sa to nepodarí, mali by sme podľa neho vytvoriť nástroje, cez ktoré by sme zamestnali cudzincov. "Ak vyhodnotíme, že nám chýbajú niektoré profesie, mali by sme diskutovať, ako otvoriť trh," dodal.

Slovensko musí podľa Pellegriniho najskôr vyčerpať domáce rezervy. "Potom môžeme podľa potrieb doviezť ľudí, aby naplnili voľné pracovné miesta," povedal.

5. Politická budúcnosť

Pellegrini opäť naznačil, že nemá záujem o post prezidenta. "Počuli ste, čo všetko chcem pre krajinu urobiť. Nie som si istý, že to všetko sa dá robiť z pozície prezidenta, vzhľadom na jeho kompetencie."

Danko povedal, že SNS chce byť stranou, ktorá bude v dejisku diania. "Len ten, kto vyhrá parlamentné voľby, len ten môže snívať o tom byť premiérom," doplnil.

Kiska neodpovedal, či chce byť v budúcnosti premiérom. Zopakoval predchádzajúce stanovisko, že chce Slovensku aj naďalej pomáhať. Ako to urobí, oznámi po komunálnych voľbách.