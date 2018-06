Pellegrini v Bruseli odmietne povinné rozdeľovanie migrantov

Predseda vlády SR sa bude brániť dotáciami do fondov na riešenie migrácie.

26. jún 2018 o 16:07 SITA, TASR

BRATISLAVA. Migrácia, reforma azylového systému známa ako Dublinský dohovor, americké clá a európske protiopatrenia či spolupráca medzi EÚ a Severoatlantickou alianciou (NATO) budú hlavnými témami zasadnutia Európskej rady v Bruseli, ktoré sa koná vo štvrtok a v piatok.

Poslancov európskeho výboru NR SR o tom v utorok informoval premiér Peter Pellegrini, ktorý bude Slovensko na summite zastupovať.

Proti povinnému prerozdeľovaniu migrantov

Pellegrini zdôraznil, že na bode o lepšej ochrane vonkajších hraníc je pomerne široký konsenzus. Vyslovíme sa aj za boj proti pašerákom a za lepšiu činnosť zodpovedných agentúr, teda Frontexu.

Pellegrini podľa vlastných slov neľutuje, že sa v nedeľu nezúčastnil na minisummite o migrácii, podľa neho toto stretnutie zvolané Európskou komisiou neprinieslo žiadne zásadné výsledky. V reforme azylového systému nemožno očakávať dosiahnutie dohody.

Slovensko sa vysloví proti povinnému rozdeľovaniu migrantov. Takisto trváme na tom, aby akákoľvek dohoda o Dubline sa dosiahla konsenzom, nie väčšinovým hlasovaním.

Pellegrini razantne odmietol sankcie pre krajiny, ktoré odmietajú kvóty. Zdôraznil, že v prepočte na obyvateľa dávame do rôznych fondov niekedy viac ako iné krajiny. Takisto sme pripravení prispieť do fondov či Frontexu technikou, peniazmi, či vyslaním policajtov.

Pomerne veľký konsenzus panuje v téme bezpečnosti a obrany. Slovensko privíta pokrok medzi Európskou úniou a NATO a vyzveme na prehĺbenie spolupráce. Trváme na tom, že posilnená spolupráca v oblasti obrany (PESCO) nie je duplicitou NATO, ale európskym pilierom.

V nadväznosti na chemický útok v Británii zo začiatka tohto roka by mali lídri prijať deklaráciu o hybridných hrozbách a odobriť reštriktívne opatrenia voči použitiu chemických zbraní.

USA zdražujú hliník sami sebe

Veľkou témou bude aj obchod, konkrétne clá, ktoré USA uvalili na dovoz hliníka a ocele. Pellegrini poslancov informoval, že na firmy ako napríklad U.S. Steel Košice by tieto clá nemali mať veľký dopad, keďže nie sú závislé od vývozu do USA.

„Spojené štáty sú dovozcom hliníka, zdražujú tak hliník sami sebe. Jeden vedia vyrobiť, osem musia doviezť. Dobre tomuto rozhodnutie nerozumieme, ale rešpektujeme to,“ povedal s tým, že väčším rizikom pre Slovensko by boli clá na autá. O tých už písal prezident Donald Trump.

O clách na autá by sa mohlo v Bielom dome rozhodnúť na jeseň, dotklo by sa to aj automobiliek na Slovensku, ale ten dopad by podľa premiéra nebol značný, vplyv na tempo rastu HDP by bol 0,05 až 0,12 percentuálneho bodu.

„Je nepríjemné, ak budeme pokračovať v tejto obchodnej vojne. Dostaneme sa do špirály, z ktorej sa veľmi ťažko bude vystupovať. Verím, že USA to môžu prehodnotiť a vrátiť sa k tomu, že pre Európsku úniu dajú ešte trvalú výnimku. Automaticky by sme naše protiodvetné opatrenia stiahli,“ dodal premiér.

Premiéri a prezidenti sa budú venovať aj rokovaniam o brexite. Podporíme hlavného európskeho vyjednávača Michela Barniera. Pokiaľ ide o otvorenú hranicu medzi Írskom a Severným Írskom, podporíme také riešenie, s ktorým budú Íri súhlasiť.

Signál pre krajiny na západe Balkánu

Peter Pellegrini ďalej uviedol, že krajiny západného Balkánu by mali od EÚ dostať jasnú nádej, v akom časovom horizonte by sa mohli stať členmi Únie.

"Ak im donekonečna budeme len hovoriť, že majú perspektívu, musia však plniť jednotlivé reformy, otvárame s nimi jednotlivé kapitoly, ale potom im nenaznačujeme, že ak to splnia, reálne sa členmi stanú, nie je to správny prístup," povedal Pellegrini.

Podľa jeho slov Slovensko aj V4 zastávajú názor, že ak hovoríme o rozširovaní EÚ, mali by sme minimálne naznačiť rok, kedy by sa Čierna Hora či Srbsko, ak splnia podmienky, mohli reálne stať súčasťou EÚ.

Pellegrini priznáva, že v tomto máme iný názor ako niektoré krajiny Únie. "Tie hovoria, že EÚ má toľko vlastných problémov, že nie je teraz možné ju rozširovať. My si myslíme, že západný Balkán inú perspektívu ako v rámci EÚ nemá," dodal premiér.

Premiér Peter Pellegrini sa vo štvrtok a piatok zúčastní na riadnom zasadnutí Európskej rady. V stredu ešte pôjde do Štrasburgu na zasadnutie Rady Európy, v sobotu ho zase čakajú rokovania v Paríži.