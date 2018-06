Najvyšší súd začal riešiť väzbu pre Kočnera a Ruska, obaja sú prítomní

Prokurátor Ján Šanta žiada pre oboch väzbu.

28. jún 2018 o 13:45 (aktualizované 28. jún 2018 o 14:30) Adam Valček

BRATISLAVA. Najvyšší súd začal vo štvrtok po 14.00 hod. prerokúvať sťažnosť proti rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu, ktorým sudca Roman Púchovský nevzal do väzby Mariana Kočnera a Pavla Ruska.

Senátu v zložení Anna Šišková a Martin Bargel predsedá sudca František Mozner.

Prokurátor Ján Šanta žiada pre oboch väzbu v prípade vyšetrovania podozrení z falšovania zmeniek televízie Markíza za 69 miliónov eur. Verí, že na súde uspeje, čo by pre Kočnera s Ruskom znamenalo, že zo súdu by šli rovno do väzby.

Šanta sa v prípade neúspechu obáva, že budú pokračovať v trestnej činnosti, pri Kočnerovi má navyše aj obavu z marenia vyšetrovania.

Pojednávanie o väzbe

Marian Kočner prišiel na Najvyšší súd po 13.40 hod. S novinármi zatiaľ neprehovoril. Na súde sa nachádza aj Pavol Rusko.

Sudca Mozner číta zo spisu, podľa ktorého Kočner spochybňuje konanie prokurátora Šantu. Šanta vo svojej sťažnosti voči nevzatiu do väzby napísal, že Kočner pácha závažnú trestnú činnosť vysoko sofistikovaným spôsobom.

Podrobnosti o zmenkách

Zmenky za 69 miliónov eur sa prvýkrát objavili v roku 2016. Vraj ich vystavil Pavol Rusko ešte ako riaditeľ televízie Markíza v roku 2000. Mali poslúžiť na urovnanie sporu o televíziu Markíza s Kočnerovou firmou Gamatex.

Rusko sa podľa zmeniek zaviazal, že peniaze zaplatí ako fyzická osoba. Z pozície konateľa televízie však zároveň podpísal, že ak by tak neurobil, jeho osobný dlh prevezme televízia.

Kočner sa predvlani obrátil na súd, aby prikázal Ruskovi a Markíze štyri zmenky zaplatiť. V jednom prípade však nezaplatil súdny poplatok, a tak celková suma, o ktorú žiada, predstavuje 42,8 milióna eur.

Kočner už vyhral prvý spor o 8,3 milióna eur s úrokmi, Markíza avizovala, že sa proti verdiktu odvolá. Sudkyňa Zuzana Maruniakova v prípade rozhodla bez toho, aby skúmala pravosť zmenky. Vystačila si s tvrdením Ruska, že ich naozaj podpísal v roku 2000.

Podozrenie z falšovania

42,8 milióna eur vymáhajú firmy Mariana Kočnera od Pavla Ruska a televízie Markíza za tri zmenky, ktoré sú podľa polície falošné. Vyšetrovanie sa ale vedie pre štyri zmenky za 69 miliónov eur, v jednom prípade však Kočner nezaplatil súdny poplatok a peniaze nevymáha.

Polícia Kočnera a Ruska obvinila, že zmenky sfalšovali, aby z televízie vylákali milióny eur. Markíza na súde vysvetľovala, že Ruskove podpisy na zmenkách sa nepodobajú jeho podpisu, ktorý používal v roku 2000.

O zmenkách navyše nie je zmienka v účtovníctve firmy a keď Rusko v roku 2000 prevádzal svoj podiel v Markíze, v zmluve vyhlásil, že neexistujú žiadne budúce záväzky.

Rusko a Kočner tvrdia, že zmenky mali urovnať ich spor o Markízu, ale Denník N si všimol, že to nezodpovedá skutočnosti. Ešte týždne po údajnom podpise zmeniek sa totiž podľa dobových správ o televíziu hádali.

Prípad navyše skúma aj finančná správa pre podozrenie z neodvedenie dane. Kočnerove firmy totiž zmenky vo svojom účtovníctve nepriznávali.