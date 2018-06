Mečiar na polícii poprel obhajobu Ruska v kauze objednania vraždy

Expremiér Vladimír Mečiar označil Ruskove tvrdenia za lož.

28. jún 2018 o 20:16 TASR

BRATISLAVA. Expremiér Vladimír Mečiar poprel obhajobu Pavla Ruska v prípade objednávky vraždy Silvie Volzovej a označil jeho tvrdenia za lož.

Vo večerných Televíznych novinách to uviedla televízia Markíza.

Štvrtková Mečiarova výpoveď na polícii v Trenčianskych Tepliciach mala podľa televízie súvisieť s obhajobou bývalého riaditeľa Markízy Pavla Ruska.

Ten tvrdí, že u Mikuláša Černáka si nebol objednávať vraždu bývalej spoločníčky v televízii Markíza Sylvie Volzovej. Naopak, mal sa bosa podsvetia pýtať, či si ona neobjednala jeho likvidáciu.

Echo mal údajne dostať od niekdajšej šéfky Mečiarovej kancelárie Anny Nagyovej, pričom zdrojom informácií mal byť podnikateľ Alexander Rozin.

Obaja to na predchádzajúcich výsluchoch popreli. Podobne sa vyjadril aj expremiér.

"Je to lož. Absolútna lož. Je to výmysel. On tvrdí, že to bolo v roku 1997, keď Nagyová tam nerobila. Nesedia tie údaje," povedal pre Markízu Mečiar.

Podľa Černákovho obhajcu Miloša Maďara výsluchom bývalého predsedu vlády nebola potvrdená obrana Ruska.