29. jún 2018 o 12:05 sme.sk

1. Po 20 rokoch sa k nám vrátili osýpky. Máme dôvod na obavy? Measles return to Slovakia after 20 years

2. Za socializmu sme si viac pomáhali, hovoria ľudia: People are nostalgic about communism?

3. Desať vecí pre ktoré sa už teraz môžete tešiť na Pohodu: Ten things to look forward to at the Pohoda festival

4. Rozprávame o jadre a pritom nie sme ochotní pomôcť ani vlastným susedom, píše Ben Cunningham: V4 politicians are not even willing to help fellow Europeans?

5. Saganov únik na nedávnych majstrovstvách ohromil všetkých: Long breakaway gives Slovak championship to Sagan, surprising everyone

6. Zadržaný Kočner aj traktory na proteste. Vypočujte si týždenný prehľad správ v angličtine: Last Week in Slovakia

7. Maďarský premiér vyslal výstrahu pre Slovensko: Orbán warns Slovakia against George Soros on a TV talk show

8.Ulice hlavného mesta ovládne Urban Art festival: Top 10 events in Bratislava

9. Slovenský europoslanec obvinil maltskú vládu z nedovoleného predaja víz: Škripek alleges Maltese government sold 88,000 Schengen visas in Libya

10. Šikovné Slovenky vymysleli aplikáciu. Dokáže výrazne ušetriť peniaze na jedlo: Slovak app prevents food waste and saves money

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.