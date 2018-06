Psychologička: Deti by mali letný program aj samy vytvárať

Hovorí psychologička Denisa Zlevská.

29. jún 2018 o 21:01 Peter Kapitán

Ako ste vy zvykli tráviť letné prázdniny?

"Dlhé roky som aktívne pôsobila v skautingu. Pre mňa bol preto vrcholom prázdnin trojtýždňový tábor bez rodičov. Sami sme si tam prali, varili, kúpali sa v potoku. Bola to najlepšia škola života - odkázaní sami na seba - z čoho vyplynula aj hrdosť na to, že sme to dokázali. Sami sme si vytvárali program a učili sme sa tak robiť vo svojom čase nejakú štruktúru, ktorú úplne prirodzene tvorila práca i zábava.“

Zvyšný čas ste trávili doma?

"S rodičmi sme chodievali do hôr, na výlety k vode a podobne. Nikdy to neboli žiadne drahé dovolenkové destinácie, len 'obyčajné' hory a voda. Okrem zábavy sme potrebovali niečo v sebe prekonať. Nepoznala som situácie mnohých detí dneška, ktoré trávia rodinnú dovolenku bez rodičov na animačnom programe. Skôr išlo o spoločnú cestu prírodou, rozhovory i dohody, že keď vyjdeš na ten kopec, bude tam pekný výhľad, dáme si tam spolu vytúženú čokoládu a podobne.“

Kedy ste boli prvý raz v skautskom tábore?

"Keď som mala deväť alebo desať rokov, bola to pre mňa obrovská udalosť.“

Je vtedy dieťa dostatočne zrelé na to, aby strávilo tri týždne mimo domova?

"V tomto veku už človek za seba dokáže prevziať istú zodpovednosť. Je však dobré začínať prímestskými tábormi, alebo pustiť dieťa do tábora s ľuďmi, ktorých pozná. Ak sa chodí na sústredenia a výlety z rôznych krúžkov, ktorým sa počas roka dieťa venuje, zvládne to oveľa lepšie.“

Podľa čoho sa dnes má človek rozhodovať, aký program pre dieťa v lete pripraví?

"Na prvom mieste musia byť záujmy dieťaťa. Nejde len o to vytvoriť nejaký program. Malo by to byť niečo motivačné, čo odráža jeho túžby. Nejde predsa len o to, zabiť nejako voľný čas. Veď deti sa na prázdniny šialene tešia, majú plány, sny a je fajn, ak sa o nich snažíme dozvedieť a hľadáme cestu ako ich aspoň trochu naplniť.“

Ale asi nie je vhodné nechať výber programu na dieťa úplne, v extrémnom prípade by to skončilo dvojmesačným hraním videohier, nie?