V lete musia zavrieť aj škôlky, problém s miestom však nie je

Škôlky musia zavrieť aspoň na tri týždne.

29. jún 2018 o 20:59 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Deti, ktoré majú viac ako desať rokov, nie je v lete problém poslať do detského tábora. Pre mladších školákov sú zas pripravené rôzne denné tábory.

Letné prázdniny sa však netýkajú len škôl, ale v obmedzenom rozsahu aj škôlok.

Každoročne počas letných prázdnin musí materská škola zavrieť najmenej na tri týždne. V tom čase ju majú dôkladne vyčistiť, dezinfikovať hračky, a zamestnanci si majú vybrať dovolenky.

„V Stupave sú štyri materské školy, počas prázdnin to máme organizačne zabezpečené tak, aby rodičia vždy mohli deti do nejakej umiestniť,“ hovorí riaditeľka materskej školy na Marcheggskej ulici Silvia Gabrielová.

V lete je detí menej

Zriaďovateľ škôlky musí o jej dočasnom zatvorení informovať rodičov spravidla dva mesiace vopred, stanovilo vo vyhláške ministerstvo školstva.

Rodičia môžu načas svoje dieťa prihlásiť aj do škôlky iného zriaďovateľa, teda zo štátnej do súkromnej alebo naopak, no potrebujú oficiálnu žiadosť a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.