Pellegrini s Macronom podpísali plán slovensko-francúzskej spolupráce

Slovenský premiér sa stretol aj s Babišom.

30. jún 2018 o 12:33 SITA

PARÍŽ. Prehĺbenie spolupráce najmä v hospodárskej oblasti, plánovaná návšteva francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na jeseň na Slovensku, budúcnosť Európskej únie, jej rozpočet a kapitola o pôdohospodárstve či klimatické zmeny boli hlavnými témami rokovania slovenského premiéra Petra Pellegriniho v sobotu v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

Spoločne podpísali Akčný plán slovensko-francúzskej spolupráce na roky 2018 - 2022. Ten má posilniť politickú aj hospodársku spoluprácu. Informovali o tom Pellegrini aj Macron počas spoločného tlačového vyhlásenia s českým premiérom Andrejom Babišom. Ten takisto podpísal akčný plán pre ČR.

Ďalšie stretnutie

Ide o ďalšie stretnutie s francúzskym prezidentom v krátkom čase. Pellegrini s ním bilaterálne rokoval aj pred mesiacom na summite v Sofii, vo štvrtok spolu hovorili v rámci zasadnutia V4 + Francúzsko v Bruseli. Návšteva sa uskutočnila pri príležitosti osláv stého výročia založenia Československa.

Macron počas vyhlásenia povedal, že Slovensko, Česko a Francúzsko spája spoločný osud a záujem o budúcnosť Európskej únie.

„Žijeme v časoch, ktoré sú pochmúrne, ale musíme nájsť jednotu, efektívnosť a rešpektovať svoje hodnoty,“ povedal Macron a vrátil sa k dohode o migrácii, na ktorej sa zhodli lídri v piatok skoro ráno v Bruseli. Premiér Pellegrini dodal, že dnes sa musíme báť o pretrvávanie hodnôt, ako sú demokracia a sloboda, čo sú presne tie hodnoty, na ktorých bolo založené Československo.

„Aj keď už nie sme v jednom štáte s Českom, sme spolu aj spoločne s Francúzskom súčasťou jednej veľkej európskej rodiny, spoločenstve, ktoré bolo vybudované na troskách vojny, spoločenstve, ktoré nám závidí celý svet,“ pokračoval šéf slovenskej vlády s tým, že pre Slovensko je jedinou alternatívou EÚ, a to aj hodnotovo. Preto sme pripravení podieľať sa na diskusii o budúcnosti EÚ. Pellegrini ocenil Macronovu dynamiku v diskusiách o budúcnosti Únie. Podľa českého premiéra Babiša Slovensko aj Česko majú záujem na spoluvytváraní bezpečnej a prosperujúcej Európskej únie, čo je presne to, čo by si želali Masaryk aj Beneš. Obe krajiny spájajú dobré, viac ako priateľské vzťahy.

Spolupráca

Plán strategického partnerstva hovorí o intenzívnejšej politickej spolupráci, spolupráci v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky, hospodárskom partnerstve a spolupráci v oblasti obchodu, pôdohospodárstva, priemyslu, inovácií a digitálnej ekonomiky.

Takisto sa venuje spolupráci v oblasti životného prostredia, klímy a energetiky, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu ako aj spolupráci v oblasti spravodlivosti, vnútorných vecí a verejnej správy či spolupráci v kultúrnej, vzdelávacej, jazykovej, akademickej a vedeckej oblasti. Krajiny chcú pokračovať v bilaterálnom politickom dialógu, najmä pokiaľ ide o európske otázky, s dôrazom na rozvoj európskej obrany a bezpečnosti, posilnenie hospodárskej a menovej únie, dokončenie vnútorného trhu, sociálny pilier a otázky migrácie.

Chcú podporovať iniciatívy zamerané na konzultácie s občanmi o budúcnosti Európskej únie, ktoré spájajú predstaviteľov politického sveta a občianskej spoločnosti, chcú posilniť dialóg o politických a strategických otázkach týkajúcich sa budúcnosti Únie.

Premiér ešte spolu s českým kolegom Babišom odlietajú do mestečka Darney. Toto mestečko má pre vznik Československa, ktorého sté výročie si tento rok pripomíname, obrovský význam.

Práve tu 30. júna 1918 francúzsky prezident Raymond Poincaré za prítomnosti Edvarda Beneša odovzdal československú zástavu 21. streleckému pluku československých dobrovoľníkov, ktorých vycvičili vo Francúzsku. Francúzsko ako prvý štát uznalo samostatné Československo vďaka generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. V meste je aj francúzsko-československé múzeum.