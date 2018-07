Mikloško či Čaučík? KDH zvažuje, koho podporí v kandidatúre na prezidenta

O samotnej podpore rozhoduje Rada KDH.

1. júl 2018 o 13:22 TASR

BRATISLAVA. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) zvažuje, či v budúcoročných prezidentských voľbách podporí Františka Mikloška, alebo Mariána Čaučíka.

"Očakávame, že v júli v tejto záležitosti nastane určitý posun. O samotnej podpore rozhoduje Rada KDH, ktorá bude pravdepodobne v septembri," uviedol pre TASR Lukáš Martiška z komunikačného oddelenia KDH.

Predseda hnutia Alojz Hlina nedávno pripustil, že kresťanskí demokrati podporia v prezidentských voľbách Mikloška. Než Mikloško oznámil kandidatúru, KDH počítalo s Čaučíkom. "Meno Františka Mikloška vzbudzuje rešpekt," skonštatoval Hlina.

KDH chce, aby prezidentské voľby prebehli dôstojne a aby konzervatívci mali relevantného kandidáta. "Kandidatúra Mikloška nie je v kontrapunkte voči žiadnemu z týchto záujmov," uviedol Hlina s tým, že hnutie bude ešte situáciu vyhodnocovať. "My sme už predstavili príbeh pána Mariána Čaučíka. Ale zachováme sa zodpovedne, konštruktívne a racionálne. My to zhodnotíme," uistil.

Expolitik Mikloško chce kandidovať ako občiansky prezidentský kandidát. O palác sa bude pokúšať tretíkrát. Kandidoval už v rokoch 2004 a 2009. Prvýkrát skončil som ziskom 6,5 percenta na piatom mieste. V roku 2009 dostal 5,4 percenta hlasov, čo stačilo na tretie miesto.

Prezidentské voľby budú na jar 2019. Termín vyhlasuje predseda Národnej rady SR. Právo voliť slovenského prezidenta má plnoletý občan SR. Voľba je dvojkolová.

Znamená to, že ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, do 14 dní sa uskutoční druhé kolo, na ktorom sa zúčastnia dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Termín vyhlási predseda parlamentu.