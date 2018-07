Prvý slovenský politik, ktorý priznal homosexualitu: Dnes by to bolo náročnejšie

Homofóbne prejavy sa mi ľudsky bridia, hovorí veľvyslanec. Pre dúhovú vlajku mal problémy s SNS aj s Ficom.

2. júl 2018 o 17:52 (aktualizované 2. júl 2018 o 17:53) Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Pred siedmimi rokmi ako prvý politik na Slovensku verejne povedal, že je homosexuál. Stanislav Fořt, ktorý bol v roku 2011 poslancom za SaS, sa v tom čase nestretol s kritikou kolegov v parlamente, útoky neprišli ani od konzervatívcov z KDH.

Pred svojím verejným priznaním čelil dileme. "Nielen kvôli mne. Ale kvôli mojim rodičom, partnerovi a ostatným blízkym osobám," hovorí po rokoch Fořt.

“ Ako veľvyslanec krajiny nereprezentujem len väčšinu "bielych heterosexuálnych katolíckych nehendikepovaných mužov". „ Rastislav Káčer, slovenský veľvyslanec v Maďarsku, ktorý v minulosti vyvesil na budovu dúhovú vlajku.

Svojím priznaním chcel vyslať signál rodinám ľudí s homosexuálnou orientáciou aj tým, čo odišli žiť do zahraničia, že nad Slovenskom netreba lámať palicu.

Odvtedy sa však podmienky pre spolužitie homosexuálov nezlepšili a v posledných rokoch musia navyše čeliť ostrým útokom od koaličnej SNS či extrémistov z opozičnej ĽSNS.

Dnes preto Fořt pripúšťa, že podobný krok by bol ťažší. "Bolo by to o to náročnejšie kvôli rodičom a partnerovi, ale aj o to naliehavejšie kvôli ľuďom, ktorí potrebujú povzbudiť," hovorí.

Prečítajte si tiež: Fořt priznanie k homosexualite neoľutoval

Fořt o Hrnkovi: Je to lacné

SNS, ktorá zablokovala legislatívne snahy exministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej z Mosta-Híd zlepšiť život homosexuálnym párov, prekážajú aj pridy za práva gejov a lesieb.

Cez víkend strana preto začala útočiť na verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú (nominantka Most-Híd).

Poslanec SNS Anton Hrnko ju vyzval, aby pochod, ktorý bude v Bratislave 14. júla, už nepodporila, pretože homosexuáli podľa neho ohrozujú tradičnú rodinu. V tlačovej správe ombudsmanke pripomenul, že bola do funkcie zvolená aj hlasmi SNS.