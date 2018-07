Hlina kritizoval iniciatívu Za slušné Slovensko za podporu Valla

Hlina upozornil aktivistov, že sa postavili za architekta Penty.

2. júl 2018 o 15:09 TASR

BRATISLAVA. Iniciatíva Za slušené Slovensko sa rozhodla ovplyvňovať tohtoročné komunálne voľby.

Tvrdí to líder mimoparlamentného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina.

Reaguje tak na rozhodnutie iniciatívy podporiť vo voľbách kandidáta na primátora Bratislavy Matúša Valla.

Vallo sa spojil s problematickou spoločnosťou

Ľudia podľa Hlinu nestáli na námestiach preto, aby sa nakoniec dozvedeli, že organizátori zhromaždení Za slušné Slovensko podporujú "architekta Penty".

"Ak sa niekto rozhodne po tom všetkom, čo sme o Pente počuli, pre nich robiť architekta, tak je to jeho rozhodnutie a preberá zaň zodpovednosť," vyhlásil Hlina.

Ako tvrdí, ak Vallo bral ako profesijnú výzvu robiť veľké projekty pre firmu so silne problematickým imidžom, tak by si mal byť vedomý, že uchádzať sa o verejnú službu v slušnej krajine je problém.

"Bolo veľa umelcov, architektov, ktorí pracovali pre problematických investorov, vládcov, ale nepočul som, že by sa uchádzali o post primátora hlavného mesta toho-ktorého štátu. A už vôbec som nepočul, že im v takomto konaní slušní ľudia tlieskali," skonštatoval Hlina.

Kandidátkou KDH na primátorku Bratislavy je Caroline Líšková.

Podporu od Za slušné Slovensko má viac kandidátov

Iniciatíva Za slušné Slovensko vyjadrila podporu v jesenných komunálnych voľbách kandidátovi na primátora Bratislavy Matúšovi Vallovi, kandidátovi na primátora Nitry Marekovi Hattasovi a kandidátovi na primátora Žiliny Petrovi Fiabánemu.

Vysvetľuje to tým, že títo kandidáti sa prihlásili k ich vízii Slušné mestá a obce Slovenska, sú transparentní a volajú po tom, aby občania aj po voľbách mohli participovať na správe veci verejných.

Vallo ponúka reálne riešenia

Zástupcovia iniciatívy deklarujú, že naďalej ostávajú občianskou iniciatívou a že do politiky nevstúpili. Uvedomujú si však, že môže prísť časť kritiky za to, že niekoho podporia.

"My však len hovoríme, títo ľudia sa hlásia k vízii Slušné mestá a obce Slovenska a spĺňajú tie podmienky. Ak chceme zmenu v krajine a voláme po slušnom i spravodlivom Slovensku, tak cítime povinnosť povedať ľuďom, ako to vidíme my," uviedol člen iniciatívy Juraj Šeliga.

Ako tvrdí, Vallo si splnil "domácu úlohu" a v jeho Pláne Bratislava vidno, koľko rokov sa v hlavnom meste angažuje. "Ponúka veľmi konkrétne a reálne riešenia," argumentoval Šeliga, prečo sa iniciatíva rozhodla podporiť v Bratislave práve Valla.

Iniciatíva avizuje, že chce podporiť aj ďalších nezávislých kandidátov na poslancov zastupiteľstiev či na primátorov a starostov v ďalších obciach a mestách Slovenska, ktorí sa budú hlásiť k vízii a ktorých si vyberú.