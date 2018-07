Rada RTVS nerieši politický vplyv v RTVS, nemá podnety

Rada reagovala na výzvu Slovenského ochranárskeho snemu.

2. júl 2018 o 15:33 TASR

BRATISLAVA. Rada RTVS nemá žiadny relevantný podnet, preukazujúci, že verejnoprávne médium nezvláda svoju zákonnú povinnosť zabezpečiť nestranné, pluralitné vysielanie, ktoré neovplyvňuje politický tlak.

V odsúhlasenom stanovisku to na pondelkovom rokovaní Rady uviedol jej podpredseda Martin Kákoš.

Rada nemá relevantný podnet

Rada reagovala na výzvu Slovenského ochranárskeho snemu (SOS), v ktorej 38 signatárov vyjadrilo obavy z ohrozenia verejnoprávnosti RTVS a prostredníctvom vyjadrení manažmentu telerozhlasu i z bagatelizácie rizika dezinformácií, konšpirácií a hoaxov.

Kákoš ubezpečil, že Rada ako dozorný orgán dôsledne dozerá a bude naďalej dozerať na objektívnosť a pravdivosť informácií šírených vo vysielaní RTVS.

"Nemáme žiadny relevantný podnet, ktorý by bol či už nami, alebo Radou pre vysielanie a retransmisiu (RVR) vyhodnotený tak, že dochádza k porušeniu zákona a RTVS podlieha politickým tlakom. My ako Rada budeme prísne dbať na to, aby k ničomu takému nedochádzalo," zdôraznil Kákoš.

SOS zaslala Rade RTVS výzvu v polovici júna, Rada sa ňou zaoberala na najbližšom možnom zasadnutí.

Rezník musí vyriešiť Generála

V neverejnom režime sa Rada zaoberala aj aktuálnym stavom plnenia Zmluvy so štátom v prípade filmového projektu Generál.

Čerpanie štátnych dotácií (realizované prostredníctvom dotácií Audiovizuálneho fondu (AvF) i prostriedkov pre RTVS na výrobu filmov) pre tento filmový projekt vyvolalo pochybnosti v súvislosti s doterajšou prípravou diela a oddialením jeho realizácie.

Generálneho riaditeľa RTVS Rada požiadala, aby na najbližšie augustové zasadnutie predložil materiál obsahujúci riešenie situácie v súvislosti s projektom Generál a jeho možné dopady na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami RTVS.