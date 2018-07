Dobré ráno: Polovica študentov ľutuje, že ostali na Slovensku

Čo si myslia študenti o našom vzdelávaní.

2. júl 2018 o 23:57 Michaela Štalmach Kušnírová, Peter Tkačenko

Slovenské školstvo nekvitne, to vieme asi všetci. Dlhoročné zanedbávanie celej vzdelanostnej infraštruktúry žne čoraz bohatšie plody.

Ukazuje to aj nedávny prieskum portálu Profesia a Centra edukačného manažmentu pri Fakulte manažmentu Univerzity Komenského.

Priesku ukázal, že polovica študentov by chcela študovať v zahraničí a z tých, čo zostali na Slovensku, to skoro polovica ľutuje.

Peter Tkačenko sa rozpráva s Michaelou Štalmach Kušnírovou.

Krátky prehľad správ

Iniciatíva Za slušné Slovensko podporí v nadchádzajúcich komunálnych voľbách Matúša Valla, ktorý kandiduje za primátora Bratislavy, Petra Fiabáne v Žiline a Mareka Hatasa v Nitre. Predstavitelia tejto iniciatívy vravia, že v každom meste podporia vždy len jedného kandidáta, za ktorého sa vedia zaručiť. Alp podmienku si stanovili, že kandidáti musia byť nezávislí a musia mať transparentné financovanie kampane.

Európska únia varovala Spojené štáty, že zavedenie plánovaných dovozných ciel na autá a autokomponenty poškodí samotný americký automobilový priemysel a mohlo by viesť k odvetným opatreniam obchodných partnerov, ktoré by zasiahli americké produkty za viac než 290 miliárd dolárov (248,76 miliardy eur). Trump opakovane kritizuje Európsku úniu za to, že uplatňuje vyššie clá na americké autá než opačne.

Strana Sloboda a solidarita chce po lete predložiť návrh zákona o registrovanom partnerstve, ktorý by uľahčiť život párom rovnakého pohlavia. Mohli by po sebe napríklad jednoduchšie dediť alebo nahliadnuť do partnerovej zdravotnej dokumentácie. Tieto partnerstvá by boli dostupné pre všetky páry, zväzok by sa registroval zápisom do matriky alebo u notára.

Európska komisia začala konanie proti Poľsku pre zákon o najvyššom súde, ktoré sa môže skončiť pred európskym súdom. Pravidlá, ktoré znamenajú odchod 27 zo 72 sudcov, podľa Komisie podkopávajú nezávislosť súdnictva.

Slovenská tenisová jednotka Magdaléna Rybáriková neobháji vlaňajšie semifinále vo Wimbledone. Ako devätnásta skončila hneď v prvom kole turnaja, keď ju v dvoch setoch porazila Rumunka Sorana Cirsteová.

Okrem podcastu Dobré ráno vydáva denníka SME aj ďalšie tri podcasty - Zoom, Klik a Tech_FM.

Zoom je denný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý deň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a objavov, zo sveta astronómie, biológie a medicíny, ale aj o tom, ako sa šíria hoaxy a falošné správy, a v čom klamú.

Klik je týždenný podcast o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete technológií, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu ráno.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká tiež v spolupráci s Rádiom_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

