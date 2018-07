Fico: Baránik si pokutu zaslúži, opozícia klame bez dôkazov

Expremiér zároveň dodal, že pokuta 200-tisíc eur je vysoká.

3. júl 2018 o 14:48 SITA

BRATISLAVA. Opozícia priznala, že klame a obviňuje bez dôkazov a je to ich práca, lebo majú imunitu na výroky v pléne parlamentu.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede predseda strany Smer Robert Fico po tom, ako opozícia informovala, že poslanec za SaS dostal pokutu 200-tisíc eur za svoj výrok na adresu sudkyne.

Vyhlásenia o sudkyni

V pléne parlamentu Alojz Baránik vo februári vyhlásil, že sudkyňa Ayša Pružinec Erenová je "ťažká prieťahárka, ktorá rozhoduje veci tak, ako si to všetci neželáme, rozhoduje veci tým najotrasnejším spôsobom, je to osoba, ktorá je príslušníkom justičnej mafie, ktorá spôsobuje to, že na Slovensku nie je možné dosiahnuť spravodlivosť".

Podľa expremiéra pokiaľ si poslanci ostré výroky vymieňajú navzájom, miera ochrany osobnosti je vždy nižšia.

Ale len tak na sudkyňu povedať, že je príslušníkom justičnej mafie, to považuje Fico za hlúposť.

"Nemá ani dôkazy. Toto sú vyjadrenia, ktoré potvrdzujú, že opozícia priznáva, že klamstvá, okydávanie ľudí bez akýchkoľvek dôkazov je štandardnou prácou. Takto útočiť na justíciu je neakceptovateľné," vyhlásil.

Napriek tomu dodal, že pokuta 200-tisíc eur je vysoká. "Hoci je to rozhodnutie súdu závažné, je určitým precedensom do budúcnosti," dodal.

Rozhodnutie považujú za zastrašovanie

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS), hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), hnutie Sme rodina a nezaradený poslanec a zakladateľ mimoparlamentnej strany SPOLU Miroslav Beblavý považujú rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I uložiť sankciu 200-tisíc eur pre poslanca za SaS Alojza Baránika za zastrašovanie opozície.

Ako uviedol líder SaS Richard Sulík, imunita na výroky poslancov Národnej rady SR v pléne parlamentu je dôležitá k riadnemu výkonu ich práce.



Sudkyňu Ayšu Pružinec Erenovú podpredseda parlamentu Martin Glváč navrhol za členku disciplinárneho senátu. Baránik vtedy vyjadril presvedčenie, že je krajne nevhodnou kandidátkou.

"Výsledkom mojej aktivity bolo, že sudkyňa nebola zvolená. Moje vyhlásenia neboli samoúčelné. Plnil som si svoj mandát tak, ako som považoval za nevyhnutné. Ak nebude výsledkom tohto procesu nič iné, bol by som rád, ak by sa spustila debata k tomu, kde je hranica, čo poslanec smie urobiť,"uviedol Baránik.

Dodal, že "ak hranica nebude jasná, sudcovia budú v každom prípade rozhodovať o tom, čo poslanec smie, to je nepredstaviteľné, je to čisté zastrašovanie."

Uviedol, že voči rozhodnutiu súdu, podľa ktorého by mal zaplatiť 200 tisíc eur, sa odvolá.