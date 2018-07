Bruncková zo Za slušné Slovensko: Politické strany nie sú naši nepriatelia

Kandidátov hľadajú naďalej.

3. júl 2018 o 20:03 Peter Kapitán

Mnohí hovoria, že svojím rozhodnutím podporiť v komunálnych voľbách iba nezávislých kandidátov, ste sa postavili proti politickým stranám. Čo si o tom myslíte?

„Politické strany nie sú naši nepriatelia. Od začiatku hovoríme, že ľudia by mali vstupovať do politiky, že politika nie je zlo. Keďže na Slovensku sa politika tvorí politickými stranami, nemôžeme tvrdiť, že to je niečo zlé. Ide nám skôr o rozšírenie povedomia, že politika nie je len o stranách, ale aj o tom, že občania majú právo do tej politiky hovoriť.“

Vašou podmienkou je, aby ľudia, ktorých podporíte, neboli kandidátmi politickej strany.

„Kandidáti môžu mať aj podporu politických strán s výnimkou Smeru a ĽSNS. S priamymi politickými nominantmi máme problém preto, že každá strana má svoju víziu, ktorú sa každý jej člen snaží napĺňať. Ak by sme teda podporili takéhoto kandidáta, prebrali by sme tým na seba aj víziu politickej strany. Neurobíme to preto, aby v budúcnosti nebola občianska platforma Za slušné Slovensko spájaná so žiadnou stranou.“

Nepreberáte týmto spôsobom trochu antisystémovú rétoriku niektorých strán? Že idey politických strán nie sú dobré?

„Ale my to nehovoríme. Ak bude v nejakom meste stranícky kandidát s perfektne pripraveným programom a dobrými myšlienkami, nebudeme za každú cenu hľadať niekoho, kto sa mu postaví. Nebudeme nikomu cielene hádzať polená pod nohy.“

Čo vlastne chcete podporou nezávislých kandidátov dosiahnuť?

„Aby tí, ktorí boli doteraz občianskymi aktivistami a rozhodli sa, že mestu chcú pomôcť v komunálnej politike, neboli sami. Aby tu bol niekto, kto sa postaví aj za nich. Aký typ podpory chcú, si už musia rozmyslieť sami.“

Matúš Vallo v Bratislave však nie je občiansky aktivista z ulice. Potrebuje podľa vás takýto typ podpory?