Farmári odmietli Pellegriniho tvrdenie, že naňho nemali čas

Premiér farmárom navrhol dve možnosti stretnutia,

4. júl 2018 o 14:06 TASR

BRATISLAVA. Farmári dementujú tvrdenia o tom, že na premiéra nemali čas, a preto sa s ním nestreli.

Reagujú tým na vyhlásenie premiéra Petra Pellegriniho pred utorkovým (3.7.) výjazdovým rokovaním vlády v Medzilaborciach. Premiér povedal, že sa s farmármi chcel stretnúť.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Bol som ochotný zájsť tam ešte ráno, samozrejme, je to niekde úplne inde, pod Košicami, na dvore Gyňov, tak ako mi to navrhovali samotní farmári, ale ich odpoveď potom bola, že majú teraz veľa práce a že nemajú čas sa so mnou stretnúť. Budeme hľadať zase spoločný nejaký vhodný termín," uviedol v utorok Pellegrini.

Pellegrini mal v pláne navštíviť Gyňov

Premiér farmárom navrhol podľa ich slov dve možnosti stretnutia a tí si vybrali tú, ktorá mu umožní lepšie spoznať problémy v poľnohospodárstve.

Prečítajte si tiež: Sulík vyzval Pellegriniho na komunikáciu s nespokojnými občanmi

"V pondelok (2.7.) okolo 16.30 h poobede telefonoval predseda vlády SR so zástupkyňou Iniciatívy poľnohospodárov Luciou Gallovou aby ju informoval, že na druhý deň ráno bude na východnom Slovensku a môže dôjsť na farmu Gyňov. Povedal, že bude mať na poľnohospodárov čas len zhruba hodinu a pol a nebude môcť navštíviť ďalšie problémové východoslovenské farmy, ktoré mu vytypovali zástupcovia Iniciatívy poľnohospodárov," uviedla Iniciatíva poľnohospodárov vo svojom vyhlásení.

Hľadá sa nový termín

Premiér podľa nich Gallovej navrhol aj to, že môžu spoločne nájsť iný termín stretnutia, počas ktorého by si vedel na farmárov nájsť viac času.

"Po porade s kolegami som pánovi premiérovi oznámila, že súhlasíme s druhou možnosťou a budeme hľadať iný, vhodnejší termín spoločného stretnutia," povedala Gallová.

Farmár z okolia Košíc František Oravec si váži záujem Pellegriniho osobne spoznávať farmárov a rozprávať sa o ich problémoch.

Na jeho farmu v Gyňove kde bol premiér pozvaný otvoreným listom farmárov, mali prísť aj zástupcovia farmárov z celého Slovenska. Farmári z južného Slovenska dokonca chceli pozvať premiéra aj na juh Slovenska.

Prečítajte si tiež: Pozemkový fond vlani získal viac za prenájom pôdy

"Ako sme už neraz spomínali, problémy v poľnohospodárstve, na ktoré už roky upozorňujeme, sa netýkajú len jedného či dvoch, ale takmer všetkých regiónov. Preto sme chceli, aby sa na našom stretnutí v Gyňove zúčastnili aj zástupcovia farmárov z ostatných regiónov Slovenska. To sa však nedá zorganizovať v priebehu niekoľkých hodín," uviedol Oravec.

"Nakoľko je nám jasné, že aj čas pána premiéra je mimoriadne vzácny, zhodli sme sa, že ním nebudeme zbytočne plytvať. Preto sme akceptovali jeho druhú ponuku a rozhodli sa nájsť spoločne s ním iný, vhodnejší termín. Taký, ktorý nebude šitý horúcou ihlou, a ponúkne pánu premiérovi príležitosť čo najlepšie a najkomplexnejšie spoznať problémy v poľnohospodárstve, ktoré okrem iného brzdia aj rozvoj regiónov," dodal Oravec.