Dobré ráno: Celý pokrčený, bolí hlava. Prečo je nám zle po alkohole

Prečo milujeme toxickú látku, ktorou sa telo otrávi.

8. júl 2018 o 23:59 Tomáš Prokopčák, Renáta Zelná

Ani to pitie nie je, čo bývalo. Po športe už neodporúčajú ani to pivo, alkohol spôsobuje iba problémy a ešte aj starneme, takže tie ráno sú akési ťažšie.

Alkohol však sprevádza ľudstvo od jeho počiatkov, nakvasené ovocie dodnes vyhľadávajú naši zvierací príbuzní, nám sa vyvinuli enzýmy na jeho lepšie spracovanie a niektorí vedci špekulujú, že pitie mohlo byť jedným z hýbateľov za vznikom poľnohospodárstva a civilizácií.

Lenže, ako to teda je? Aký je vzťah medzi ľudským druhom, civilizáciou a najmä, čo presne robí a ako funguje alkohol v našich telách?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Renátou Zelnou.

Krátky prehľad správ

Nový šéf polície v septembri nebude. Zmeny vo voľbe policajného prezidenta totiž meškajú a mali by prísť až na jeseň. Ministerstvo vnútra sa vraj snaží o kompromis medzi viacerými pripomienkami, ktoré k návrhu voľby prišli.

Japonci premýšľajú, že by už o pár rokov chceli cestovať v lietajúcich autách. Chystajú preto novú legislatívu, nové dopravné predpisy by mali platiť od roku 2020. Lietajúce autá by mali fungovať od roku 2023.

Archeológovia vyzývajú Albánsko, aby lepšie chránilo svoje podmorské náleziská. Problémom sú vykrádači, ktorí pátrajú po vzácnych artefaktoch ležiacich na dne mora.

Minulý rok prišla naša planéta každú minútu o lesnú plochu v rozmere 40 futbalových ihrísk. Dokopy stratili dažďové lesy minulý rok takmer šestnásť miliónov hektárov porastov, čo je územie viac ako trikrát väčšie ako Slovensko.

Zem už nie je taká sama. Vedci oznámili, že na Saturnovom mesiaci Enceladus našli zložité organické molekuly, čo by mohlo viesť k budúcim misám práve na toto kozmické teleso. Viac sa dozviete v dnešnom vedeckom podcaste ZOOM.

