Arcibiskup Babjak: Krajina opäť potrebuje počuť pevný hlas

Tisícky veriacich sa v Nitre zišli na národnej Cyrilometodskej púti.

5. júl 2018 o 12:56 TASR

NITRA. Tisícky veriacich sa dnes v Nitre zišli na národnej Cyrilometodskej púti. Slávnostnú svätú omšu na poľnom oltári na Svätoplukovom námestí celebroval prešovský arcibiskup - metropolita Ján Babjak.

Počas svojej kázne vyzdvihol význam pravdy, ktorej sa dožaduje spoločnosť.

Nechceme počúvať rozprávky

"Iba pravda nás oslobodí. Spoločnosť túži po pravde. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, keď vrah je stále na slobode, už nechceme počúvať rozprávky a mýty, chceme počúvať pravdu. O to by nám malo stále ísť, iba o pravdu, potom by sa takéto neprávosti nestávali. Naša spoločnosť je citlivá na korupciu, klientelizmus, zneužívanie európskych fondov, podvody a mafiánske maniere. Slušní ľudia chcú, aby sa tieto veci riešili a vyriešili. Pravda nás vedie k dobru, pravdivosti, čestnosti, vidíme, ako sa celý národ domáha týchto hodnôt," povedal arcibiskup - metropolita Babjak.

Na význam misie sv. Cyrila a Metoda si podľa jeho slov spomíname najmä preto, že cítime, že to u nás nejde dobrým smerom.

"Niekto cudzí nás chce zviesť z pravej cesty. Naša krajina potrebuje znova počuť pevný hlas a mocný príklad vierozvestcov dneška, potrebuje zodpovedných vodcov v našej krajine, ktorým by bytostne išlo o náš ľud. Slovensko potrebuje duchovných i svetských vodcov, aby sme nemohli zapierať sami seba, aby nami nikto nemohol manipulovať, nanucovať nám neprijateľné zákony na úsvite tretieho tisícročia," povedal Babjak.

"Nedovoľme, aby nám iní nanucovali, ako máme žiť, aké majú byť naše manželstvá, koľko môžeme mať detí, ako a čo sa majú naše deti učiť, komu a čomu majú naše deti veriť," vyzval občanov.

Vo svojej kázni arcibiskup pripomenul, že my, kresťania, sme zvykli robiť kompromisy so zlom aj tam, kde je pravda veľmi jasná, hoci sa ju snažia niektorí zahmliť.

"Niekedy si želám, aby prišiel niekto, ako to dieťa z Andersenovej rozprávky o cisárovi a zakričal - veď je nahý! Nazvime veci pravým menom, nehrajme sa na moderných, kultúrnych a civilizovaných, a pritom upadáme do nekultúry, novodobého pohanstva, ktoré už raz bolo v našej krajine vykorenené cyrilometodskou misiou. Upadáme na morálne dno, ktoré ešte nikoho neurobilo šťastným. Potrebujeme počuť jasný hlas nielen zo strany duchovných, ale aj svetských predstaviteľov, ktorý nám ohlási pravdu," povedal Babjak.

Cyrilometodské púte

Cyrilometodské púte sa v novodobej histórii Slovenska začali v Nitre v roku 1990. Konali sa na Kalvárii nad mestom, svätým omšiam predsedal kardinál Ján Chryzostom Korec.

Od roku 2006 sa vďaka diecéznemu biskupovi Viliamovi Judákovi presunuli na Nitriansky hrad.

Až v ostatných rokoch sa pre veľký počet prítomných veriacich miesto bohoslužby presunulo na Svätoplukovo námestie. Domáci biskup si každý rok pozýva iného biskupa, aby predsedal svätej omši.

Na tohtoročnej národnej Cyrilometodskej púti sa zúčastnil aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko, predseda vlády SR Peter Pellegrini a ďalší členovia vlády, zástupcovia duchovného, verejného a spoločenského života.