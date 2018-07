Jaskyniar: Pobyt pod zemou ukáže pravú povahu človeka

V jaskyni človek stratí pojem o čase.

5. júl 2018 o 19:28 Peter Kapitán

Takmer dva týždne sú v rozľahlom jaskynnom systéme v Thajsku uväznení dvanásti mladí futbalisti a ich tréner. Počas expedície ich náhle v jednej z komôr uväznila voda. V súčasnosti záchranári zvažujú viacero možností, ako ich z jaskyne dostať, prví by sa mohli von dostať už za niekoľko dní.

Hrozí podobná situácia aj na Slovensku? Odpovedá speleológ Alexander Lačný z Univerzity Komenského, ktorý pracuje aj v Speleoškole, kde robia jaskyniarske kurzy pre širokú verejnosť.

Už ste niekedy uviazli v jaskyni?

„V roku 2001 sme išli skúmať veľmi úzku jaskyňu. Musel som si dať dolu aj helmu a ako som tam vchádzal, kolega, ktorý bol hore, na mňa zhodil kamene. Potom ma museli odtiaľ vytiahnuť.

Tiež sa stalo, že keď sme v jednej jaskyni kopali, naraz sa zosunula stena. Stihol som uskočiť, takže zatiaľ som nemal žiadne vážne zranenie ani zlomeninu, a to sa jaskyniarstvu venujem dvadsať rokov.“

Aký najdlhší čas ste strávili v jaskyni?

„Nechodíme na veľké expedície, v Malých Karpatoch bežne v jaskyni zostávame okolo dvoch dní. Napríklad sa takto chodieva do Havranickej jaskyne, ktorá však nie je sprístupnená verejnosti.“

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Na čo je dobré zostávať tam dva dni?

„Pre transport vybavenia a šetrenie síl. Ak robíme prieskum a výskum, bolo by zbytočne náročné vychádzať zakaždým von.

Niekedy idete do väčších jaskynných systémov aj pol dňa. Preto sa v nejakej väčšej sieni vytvorí tábor a rozložia sa stany, aby na nás nekvapkala voda. Odtiaľ sa vyráža ďalej do niekoľkokilometrového systému.“

Ako sa cítite, keď ste tak dlho desiatky metrov pod zemou?

„V jaskyni veľmi rýchlo stratíte pojem o čase, neviete, kedy je deň a kedy je noc. Keď sme chodievali na viac dní, človek sa mohol zobudiť aj o jednej popoludní a nemal poňatia o tom, aká časť dňa je.

Pár dní v jaskyni je pre mňa veľmi dobrý relax. Ale prípad chlapcov uviaznutých v Thajsku je určite úplne odlišný.“

Alexander Lačný (zdroj: archív: Vladimír Lukačovič)

Dvanásť mladých futbalistov a ich trénera v Thajsku v jaskyni prekvapila rýchlo stúpajúca voda. Podcenili riziko alebo sa môže voda tak rýchlo meniť?

„Niekedy je to nevypočítateľná situácia. Nepoznám presné súvislosti, či tam boli nejaké varovania od miestnych meteorológov.

Ak mali takéto informácie, tak to podcenili. Ale pri veľkých prietržiach mračien je to otázka niekoľkých minút, to sa dá predvídať len ťažko.“

Hrozí niečo podobné aj na Slovensku?