SaS sa nepáči plošná exekučná amnestia, má iné riešenia

Štát dostatočne efektívne nevyužíval súčasné právne nástroje.

6. júl 2018 o 12:08 TASR

BRATISLAVA. Nie plošné riešenie, ale efektívne legislatívne zmeny sú nástrojom, ktorý je potrebné využiť pri snahe znížiť počet exekúcií.

Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedli predstavitelia SaS. Zároveň avizovali, že svoje legislatívne návrhy predložia na septembrovú schôdzu Národnej rady SR.

Plošná amnestia nie je riešenie

Predseda SaS Richard Sulík zdôraznil, že je v záujme všetkých, aby sa počet exekúcií znížil.

"Takmer štyri milióny je neúmerné číslo, za väčšinou z nich sú pritom ľudské osudy a nešťastia a exekúcia len betónuje nepriaznivý stav, v ktorom sa títo ľudia ocitli," zdôraznil.

Je presvedčený, že plošná exekučná amnestia nie je šťastné riešenie, poukázal pritom na to, že by nebola spravodlivá voči tým, ktorí splácajú svoje záväzky a negarantovala by ani zodpovedné správanie dlžníkov do budúcnosti.

"Je však možné urobiť zmeny pravidiel tak, aby počet exekúcií klesol," povedal Sulík.

Problémy s nebankovými spoločnosťami

Tímlíder liberálov pre spravodlivosť Alojz Baránik poukázal na to, že za súčasným stavom je i fakt, že štát dostatočne efektívne nevyužíval právne nástroje, ktoré má na to, aby nedochádzalo k takému veľkému počtu exekúcií.

"Stále sú tu problémy s nebankovými spoločnosťami, s úžerníkmi, štát ich dostatočne neriešil, navyše, štátne inštitúcie v postavení veriteľa nevyvíjali dostatočné úsilie, aby sa istina ako primárna časť dlhu zbytočne nenavyšovala o príslušenstvo, teda všetko to, čo súvisí s vymáhaním pohľadávky," uviedol.

Medzi opatreniami, ktoré SaS v prípade legislatívnych zmien navrhuje, je napríklad pravidlo, že ak veriteľ vstúpi do záväzkovému vzťahu s dlžníkom, ktorého sa týka alebo v posledných piatich rokoch týkala exekúcia, bude tento veriteľ sám v celosti znášať náklady na prípadnú exekúciu pohľadávok voči dlžníkovi.

Liberáli taktiež navrhujú, aby exekúcie, v ktorých sa uspokojujú nároky rovnakého veriteľa voči rovnakému dlžníkovi, boli spojené do jedného konania.

Najvyšší možný úrok 36 percent

Podľa SaS by sa mala nielen na vzťahy zo spotrebiteľskej zmluvy, ale aj na ďalšie stanoviť horná hranica sankcie za omeškanie kumulatívne na najviac 36 percent z istiny ročne, s výnimkou vzťahov medzi podnikateľmi.

Liberáli taktiež navrhujú zrušenie inštitútu prideľovania vecí exekútorom náhodným výberom okrem prípadov, kedy je v postavení oprávneného štátna organizácia.

Navrhovaným opatrením je aj zavedenie inštitútu opätovného súdneho preskúmania exekučných titulov vo vzťahu k dlžníkom, ktorí mali voči veriteľovi v čase vzniku záväzku postavenie spotrebiteľa.

Zmenou by mal prejsť aj tzv. osobný bankrot, podľa liberálov by dlžníci mali mať možnosť tento inštitút využiť aj mimo povinného zastúpenia Centrom právnej pomoci pri zachovaní povinného zastúpenia advokátom.

Dve verzie ministra Gála

Minister spravodlivosti Gábor Gál informoval, že vládna koalícia pracuje na konečnej podobe tzv. exekučnej amnestie, pričom v hre sú dve verzie - exekučná amnestia alebo zastavenie niektorých exekúcií na súdoch.

V druhom prípade, ktorý osobne preferuje i minister, by sa na súdoch zo zákona zastavili všetky exekučné konania, ktoré sú staršie ako päť rokov.

Dlhy by ľuďom zostali, podľa Gála by však mohli využiť systém osobných bankrotov, ktorý sa osvedčil.

Exekučná amnestia by okrem zastavenia exekúcií na súdoch naproti tomu znamenala, že ľudia by sa zbavili svojho dlhu po zaplatení jeho časti. Podľa Gála je v tomto prípade reč o dlhoch voči štátu a jeho inštitúciám.

Rezort spravodlivosti dávnejšie informoval, že na súdoch leží 3,74 milióna exekúcií podaných podľa starých pravidiel účinných pred 1. aprílom 2017. Z nich je polovica starších ako päť rokov.