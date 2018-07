Muža, ktorý napadol Britky, mohli z vlaku aj vyhodiť

Železničiari môžu agresívnych cestujúcich aj vysadiť v najbližšej stanici. Keď je však situácia neprehľadná, reaguje sa ťažie, hovoria.

9. júl 2018 o 17:22 Peter Kováč

Incident sa udial v medzinárodnom vlaku do Prahy. (ilustračné foto)(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Sadol si do vlakového kupé k piatim študentkám z Liverpoolu a po chvíli sa do nich pustil. Pri pokuse dievčatá vyhnať padali kopance, zauchá a do skupiny hodil aj fľašu s vodou.

„To je za to. Ty si čo myslíš? Ja mám koľko rokov?“ pýtal sa agresívny Slovák Britiek, ktoré pred ním cúvali chodbičkou vozňa a snažili sa tak uniknúť jeho úderom.

Video, ktoré vzniklo v stredu v medzinárodnom rýchliku z Budapešti do Prahy, zverejnilo jedno z napadnutých dievčat na sociálnych sieťach. Upozornil naň denník Nový Čas.

Polemiku na sociálnych sieťach vyvolal trest, keďže agresívny muž vyviazol len s pokutou 40 eur. Vlakový personál ho presunul do iného kupé.

Dôvodom sporu pritom bolo zrejme len to, že zahraničné študentky sedeli aj na mieste, na ktoré mal miestenku.

Ako sa konflikt začal a kto ho vyostril, video nezachytáva. Prepravca tým tiež odôvodňuje, prečo proti mužovi nezakročil ráznejšie.

„V žiadnom prípade neschvaľujeme ani sa nesnažíme ospravedlniť zachytené správanie, iba poukazujeme na náročnú situáciu personálu v podobných prípadoch,“ povedal hovorca Železničnej spoločnosti Tomáš Kováč.

Agresorov môžu z vlaku vyhodiť