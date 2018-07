Navštívili sme africké väzenie, kde Kosíka zabudla slovenská polícia

Kaliňák tvrdil, že možno nie je v base.

Väznica v centre hlavného mesta Bamako pôsobí na prvý pohľad ako schátraná pevnosť. Vysoké špinavé múry pieskovej farby, nad nimi po celom obvode zábrany z ostnatého drôtu. Objekt strážia ozbrojení chlapi vo vojenských uniformách, ktorí sa ani nesnažia pôsobiť sympaticky.

Prísne bezpečnostné opatrenia sú namieste. Za múrmi väznice je aj špeciálne oddelenie, v ktorom držia mužov podozrivých z terorizmu. V Mali platí výnimočný stav. Vyhlásili ho v roku 2015, keď teroristi v hlavnom meste Bamaku zaútočili na hotel Radisson Blue.

V jednej z ciel sa nachádza aj bývalý príslušník Lexovej SIS Ľuboš Kosík.

S tretnutie s Kosíkom začalo SME vybavovať po tom, ako vlani spoza mreží odkázal, že chce vypovedať o závažných kauzách z minulosti, ktoré doteraz nie sú doriešené. Únos syna exprezidenta Michala Kováča, pokus o vraždu korunného svedka únosu Oskara Fegyveresa či vražda jeho spojky Róberta Remiáša.

Rozhovor Kosík redakcii poskytol koncom roku 2017 tak, že sa mu vo väzení podarilo dostať k telefónu, ktorým mohol priamo komunikovať cez mobilnú aplikáciu.

Ľuboš Kosík na fotke z Mali. (zdroj: ARCHÍV SME)

V januári poslal vyhlásenie, v ktorom označil Ivana Lexu za osobu, ktorá riadila únos prezidentovho syna. Keďže sa objavili pochybnosti, či komunikuje naozaj Kosík, prihlásil sa koncom januára aj cez videohovor.

Prešlo však pol roka a slovenské vyšetrovacie orgány na jeho ponuku svedčiť nijako nereagovali.

„Ak posiela video, tak zjavne tam má veľmi luxusné väzenie,“ vyhlásil koncom januára vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák. Kosíkove snahy zosmiešňoval aj tvrdením, že vo väzení možno ani nie je. „Ak je voľný, tak má sám možnosť kúpiť si letenku a my ho tu radi privítame,“ tvrdil Kaliňák.

Do Kosíkovej kauzy je pritom Kaliňák osobne zainteresovaný. Ako prvý z priamych aktérov Kosík z afrického žalára potvrdil, že do prípravy vraždy Fegyveresa bola vraj zapletená aj Kaliňákova súčasná manželka Zuzana.

Ako príslušníčka SIS bola podľa Kosíka členkou skupiny, ktorú v roku 1997 tajná služba vyslala vyhľadať Fegyveresa do Švajčiarska, kde sa skrýval. Kosík priznal, že na jednom výjazde za Fegyveresom bol aj on. SIS akciu napokon za nevyjasnených okolností nedokončila. Spomína to aj správa o jej činnosti, ktorú v roku 1999 vypracoval Lexov nástupca Vladimír Mitro.

Slovensko má v africkom väzení bývalého príslušníka tajnej služby, ktorý chce vypovedať, ale nik oňho nemá záujem. Ako sa tam dostal?

Ako sa Kosík stratil zo Slovenska

Zo Slovenska Kosík zmizol na jar 2016 krátko pred tým, ako mu Najvyšší súd vymeral 14-ročný trest v kauze falšovania zmeniek proti bývalému obchodnému partnerovi Ľubomírovi Farenzenovi.

Okrem toho súd Kosíkovi stanovil aj peňažný trest stotisíc eur. Keďže ich nezaplatil, dostal ďalšie štyri roky navyše.

Prípad priamo nesúvisí s aktivitami Kosíka v tajnej službe. Kauza únosu prezidentovho syna, v ktorej takisto figuruje, bola v tom čase na mŕtvom bode, keďže platili Mečiarove amnestie.

Kosík odišiel z krajiny legálne. Zatykač naňho vydali, až keď už bolo známe, že je preč. V Mali ho polícia zadržala v novembri 2016.