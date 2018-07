Dobré ráno: Schránková chobotnica smeruje ku Kočnerovi

Ako sa mal ukradnúť Technopol.

9. júl 2018 o 23:55 Adam Valček, Peter Tkačenko

Polícia ich viní, že budovy a pozemky z firmy vytunelovali. Napriek tomu ľudia blízki Marianovi Kočnerovi môžu naďalej prevádzať nehnuteľnosti spoločnosti Technopol Servis za 20 miliónov eur.

Dôvod? Prokuratúra ešte stále nehnuteľnosti nezablokovala.

Pritom v podobných kauzách, keď sú podozriví stíhaní na slobode, to zvykne urobiť, aby zabránila ďalším prevodom.

Peter Tkačenko sa rozpráva s Adamom Valčekom.

Krátky prehľad správ

Najväčšiu šancu stať sa bratislavským primátorom má Ivo Nesrovnal. Podľa prieskumu agentúry Focus by aktuálneho primátora volilo takmer 31 percent Bratislavčanov, zhruba po dvadsaťtri a pol percenta by získali Václav Mika a Ján Mrva. So sedemnástimi percentami štvoricu uzatvára Matúš Vallo, s veľkým odstupom nasleduje Caroline Lišková. Prieskum si zaplatil a zverejnil Matúš Vallo.

Je čoraz pravdepodobnejšie, že vláda nakoniec nevyhlási exekučnú amnestiu na dlžné sociálne a zdravotné odvody, pokuty za jazdu autobusom bez cestovného lístka alebo pokuty za prekročenie rýchlosti. Gál z Mosta-Hídu uprednostňuje iné riešenie, ako odbremeniť súdy od vyše troch miliónov exekúcií. Parlament by jednoducho odhlasoval, že staré exekúcie by sa zastavili.

Etiópia a Eritrea po dvadsiatich rokoch vojny podpísali mierovú dohodu. Dokument s názvom "spoločná deklarácia mieru a priateľstva" podpísali deň po historickom samite, ktorým sa začala normalizácia bilaterálnych vzťahov medzi týmito dlhoročnými nepriateľmi. Krajiny sa dohodli na obnovení leteckého spojenia, opätovnom otvorení veľvyslanectiev a spoločnom rozvoji prístavov na eritrejskom pobreží Červeného mora.

Britská premiérka má ďalšie problémy s brexitom. Jej vládu opustil minister pre brexit David Davis. Podmienky brexitu, ktoré schválila vláda, totiž považuje za príliš mäkké. „Zdá sa čoraz menej pravdepodobné, že vláda vedená konzervatívcami bude schopná splniť sľub opustiť colnú úniu a jednotný trh. Som presvedčený o tom, že postoj britskej vlády nebude viesť len k ďalším požiadavkám o ústupky,“ povedal Davis, ktorého nahradil doterajší minister výstavby Dominic Raab.

Tenistka Dominika Cibulková bude opäť slovenskou jednotkou. V štvrtom kole Wimbledonu porazila taiwanskú tenistku Su-vej Šie a postúpila do štvrťfinále, v ktorom narazí na Lotyšku Jelenu Ostapenkovú.

